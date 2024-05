Hơn 24.000 người thả like tranh vẽ bảng của nữ sinh lớp 12

Những ngày cuối tháng 5 luôn mang lại cảm giác xao xuyến, bồi hồi với học sinh, nhất là với những học sinh cuối cấp. Bởi đây là khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng được ngồi trên ghế nhà trường. Rất nhiều học sinh lớp 12 ở các trường đã cố gắng muốn tạo những điều đặc biệt để lưu giữ dấu ấn của tuổi học trò. Một em học sinh lớp 12 đã đăng tải lên hội nóm facebook "flex" về thành quả mình cùng nhóm bạn tạo thành khiến ai nấy không khỏi xuýt xoa. Một bức tranh với chủ đề những chú bướm xinh xắn đang phá kén đến với một thế giới mới đã được các em hoàn thiện, chỉ bằng phấn màu trên nền bảng đen. Bức tranh để lại thông điệp đầy ý nghĩa: "Tri ân trưởng thành. Trưởng thành là quá trình phá kén, lột đi chiếc vỏ bảo vệ để hóa thành cánh bướm rực rỡ nhất thế gian". Đến thời điểm hiện tại, bài đăng "flex" tranh vẽ bảng này đã thu về hơn 24.000 lượt react, cùng hàng nghìn lượt bình luận. Theo tìm hiểu, đây xác thực là tác phẩm trang trí bảng của các bạn học sinh lớp 12V (chuyên Văn), trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang). Hồ Ngọc Tâm Thanh - một trong những người tạo ra tác phẩm trên chia sẻ đây là thành quả sau 5 tiếng làm việc miệt mài của nữ sinh cùng 2 bạn học khác là Trần Nguyệt Tâm và Quách Đan Thanh. Xuất phát từ niềm yêu thích vẽ tranh từ nhỏ, Tâm Thanh cùng các bạn đã hăng say hoàn thành tác phẩm này. "Mình thích vẽ từ nhỏ và mình nghĩ việc bản thân có thể vẽ được như vậy, một phần nhỏ là do năng khiếu còn lại đều là quá trình mình học hỏi từ nhiều nguồn khác nhau. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, mình có ý định đó sẽ thi vào trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM" - nữ sinh đăng tải loạt hình ảnh chia sẻ.

