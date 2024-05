Dàn hot girl xứ Nghệ nhan sắc cực phẩm vạn người mê

Đậu Hải Minh Anh (SN 1999, Nghệ An) tốt nghiệp ngành Luật tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM. Cô nàng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, mỏng manh nhìn là muốn che chở. Cô nàng từng tham gia cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023" và dừng chân ở top 10. Tuy không đạt danh hiệu, tuy nhiên Minh Anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều người. Sở hữu chiều cao nổi bật 1,70m và số đo 84-60-93cm, cô nàng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, ngoài ra Minh Anh còn là trợ lý đối ngoại trong một công ty. Phùng Hà Thương (SN 2001, Nghệ An) không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà con có học vấn cực ấn tượng. Cô từng theo học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nàng dành thời gian phát triển sự nghiệp cá nhân trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nụ cười duyên, cô nàng sinh năm 2001 nhanh chóng nổi tiếng với các video ngắn hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Quỳnh Trương (SN 2002, Nghệ An) hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô nàng cũng thu hút rất nhiều lượt follow trên mạng xã hội nhờ chia sẻ những video ăn uống cực dễ thương. Với gương mặt xinh đẹp, ngoại hình nổi bật, Quỳnh Trương nhanh chóng thu hút hơn 1,8 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok và được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "mỹ nhân ăn uống". Có lợi thế về hình thể, cô nàng lấn sân sang lĩnh vực thời trang, nàng hot girl thường xuyên thay đổi nhiều phong cách khác nhau. Đầu năm nay, hot girl sinh năm 2002 khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ hình ảnh tậu xế hộp ở tuổi 21.

