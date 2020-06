Học viện Tài chính địa chỉ có dàn mỹ nhân tài sắc vẹn toàn

Nữ sinh Hồ Phương Linh (SN 1998) hiện là sinh viên năm cuối Học viện Tài chính. Cô bạn được nhiều cư dân mạng hết lời khen ngợi vì vẻ đẹp tinh khôi, ngọt ngào. Không chỉ có lợi thế về ngoại hình, Phương Linh còn có loạt thành tích ấn tượng như Quán Quân Miss Lady’ Night HVTC, Hoa Khôi Tài Sắc Việt Nam 2017, Top 30 The Face Việt Nam 2018 (miền Bắc),... Bên cạnh đó, nữ sinh tên Phương Linh còn có nhiều tài lẻ khác như múa, chơi đàn piano, đàn tranh. Vừa xinh đẹp lại tài năng nên Phương Linh được nhiều người ưu ái gọi là "con nhà người ta". Đặng Ngân Hà cũng nổi tiếng trong trường Học viện Tài chính. Nữ sinh này thu hút bởi sở hữu gương mặt xinh như búp bê. Ngay từ khi mới là sinh viên năm nhất, Ngân Hà tự tin tham gia Sinh viên thanh lịch Học viện Tài chính, cô nàng lọt top 5 chung cuộc và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Ngoài ra nữ sinh này cũng lọt vào top 30 cuộc thi The Next MC 2017. Ngân Hà hiện làm thêm công việc biên tập, MC tại Ban phát thanh Học viện Tài chính. Bên cạnh đó, Ngân Hà cũng là người mẫu ảnh quen thuộc của nhiều shop thời trang ở Hà Nội. Hot girl Học viện Tài chính Quách Hương Lan cũng gây chú ý khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và có tính cách năng động, tham gia sôi nổi các hoạt động chung. Hương Lan từng là Quán quân Học sinh thanh lịch trường THPT Khánh Hòa năm 2016; Top 7 Miss Áo dài Việt Nam 2018; Top 32 Sinh viên thanh lịch trường Học viện Tài chính năm 2018. Mục tiêu của nữ sinh này đặt ra cho mình chính là đạt kết quả học tập tốt, tham gia các hoạt động và luôn sống vui vẻ, hạnh phúc với những gì mình đang có. Với vẻ ngoài xinh xắn, Nguyễn Thu Thuỷ được biết đến là nữ sinh xinh đẹp của Học viện Tài chính. Thu Thuỷ cho biết để tương lai có một công việc đúng ngành, cô nàng đã không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng. Cô nàng cũng đã bắt đầu đi làm thêm từ khi còn học năm thứ 2 đại học. Hot girl Bắc Ninh còn có niềm đam mê đặc biệt với diễn xuất. Cô nàng cho hay đã tham gia một vài tập phim ngắn. Vì không phải dân chính chuyên nên cũng có những khó khăn nhất định nhưng cô quyết tâm cố gắng không ngừng nghỉ để hoàn thành tốt mọi thứ. Mời quý độc giả đón xem thêm video Thích thú với cuốn vở ghi chép Văn đầy màu sắc của nữ sinh mê vẽ - Nguồn: S News

