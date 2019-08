Hoa khôi Báo Chí: 'Nhan sắc là vũ khí lợi hại nên phải tận dụng'

Nguyễn Minh Anh (sinh năm 1998), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là Miss Báo Chí trong cuộc thi Press Beauty 2018. Ngoài ra, 9X từng đạt giải cao nhất cuộc thi The Next MC 2018. Sau đó, Minh Anh tham gia diễn xuất trong series hài Loa Phường. Hiện tại, 9X sở hữu trang cá nhân có gần 50.000 người theo dõi. Ngoài MC, diễn xuất, Minh Anh còn có sở thích đặc biệt là ca hát. Vào thời gian rảnh, cô thường cover các bài hát và chia sẻ lên trang cá nhân. Chia sẻ với Zing.vn, Minh Anh nói: "Khi bắt đầu mọi thứ, mình thấy khả năng ở mức bình thường, nhưng có lẽ nhan sắc là điểm cộng để mình tiến xa hơn. Mình luôn nghĩ ngoại hình là một vũ khí rất lợi hại nên nếu có thì phải biết tận dụng". Tự nhận xét về bản thân, Minh Anh cho biết cô thích nhất là nụ cười của mình. Để gương mặt thanh thoát, ăn hình hơn, 9X từng sửa mũi, nâng mí, làm răng sứ. Kể từ khi can thiệp thẩm mỹ, nữ MC nhận được nhiều hơn lời khen về nhan sắc. Cô cảm thấy rất hài lòng với quyết định chỉnh sửa nhưng cho biết làm gì cũng cần tiết chế. "Với từng ấy công việc, từ diễn xuất, dẫn chương trình cho tới ca hát, mình nghĩ thu nhập hiện tại chưa xứng đáng", Minh Anh chia sẻ về lý do chưa muốn tiết lộ số tiền kiếm được mỗi tháng. Chuyện tình cảm của Minh Anh cũng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Bạn trai cô là gương mặt khá nổi tiếng trong giới trẻ - DJ Max Benderz (tên thật: Nguyễn Mạnh, sinh năm 1992). Cả hai quen nhau sau một talk show do Minh Anh là MC, Max làm khách mời. "Bạn trai mình rất trưởng thành, luôn yêu chiều, bảo vệ mình. Sau này thế nào không ai biết nhưng hiện tại mình rất hạnh phúc", 9X chia sẻ. Hiện Minh Anh đã bảo lưu năm cuối tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nam tiến để phát triển công việc. Trong tương lai, cô sẽ tập trung phát triển con đường MC và ca hát.

Nguyễn Minh Anh (sinh năm 1998), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là Miss Báo Chí trong cuộc thi Press Beauty 2018. Ngoài ra, 9X từng đạt giải cao nhất cuộc thi The Next MC 2018. Sau đó, Minh Anh tham gia diễn xuất trong series hài Loa Phường. Hiện tại, 9X sở hữu trang cá nhân có gần 50.000 người theo dõi. Ngoài MC, diễn xuất, Minh Anh còn có sở thích đặc biệt là ca hát. Vào thời gian rảnh, cô thường cover các bài hát và chia sẻ lên trang cá nhân. Chia sẻ với Zing.vn, Minh Anh nói: "Khi bắt đầu mọi thứ, mình thấy khả năng ở mức bình thường, nhưng có lẽ nhan sắc là điểm cộng để mình tiến xa hơn. Mình luôn nghĩ ngoại hình là một vũ khí rất lợi hại nên nếu có thì phải biết tận dụng". Tự nhận xét về bản thân, Minh Anh cho biết cô thích nhất là nụ cười của mình. Để gương mặt thanh thoát, ăn hình hơn, 9X từng sửa mũi, nâng mí, làm răng sứ. Kể từ khi can thiệp thẩm mỹ, nữ MC nhận được nhiều hơn lời khen về nhan sắc. Cô cảm thấy rất hài lòng với quyết định chỉnh sửa nhưng cho biết làm gì cũng cần tiết chế. "Với từng ấy công việc, từ diễn xuất, dẫn chương trình cho tới ca hát, mình nghĩ thu nhập hiện tại chưa xứng đáng", Minh Anh chia sẻ về lý do chưa muốn tiết lộ số tiền kiếm được mỗi tháng. Chuyện tình cảm của Minh Anh cũng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Bạn trai cô là gương mặt khá nổi tiếng trong giới trẻ - DJ Max Benderz (tên thật: Nguyễn Mạnh, sinh năm 1992). Cả hai quen nhau sau một talk show do Minh Anh là MC, Max làm khách mời. "Bạn trai mình rất trưởng thành, luôn yêu chiều, bảo vệ mình. Sau này thế nào không ai biết nhưng hiện tại mình rất hạnh phúc", 9X chia sẻ. Hiện Minh Anh đã bảo lưu năm cuối tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nam tiến để phát triển công việc. Trong tương lai, cô sẽ tập trung phát triển con đường MC và ca hát.