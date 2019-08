Dàn hot girl Việt bị dân mạng tố cáo chảnh chọe, khó gần

Những ngày vừa qua, cư dân mạng bỗng được một phen dậy sóng vì tin đồn ca sĩ trẻ chủ nhân của những bản hit như Hồng Nhan - Bạc Phận - Sóng Gió là Jack bước ra từ thế giới ảo tự cho mình cái quyền làm superstar, chảnh choẹ ra yêu sách. Cụ thể, Jack được cho rằng từ chối xuất hiện trên sân khấu với Quân A.P vì sợ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh. Hiện thực hư sự việc chưa rõ ràng nhưng Jack đang đứng trước cơn bão "ném đá" của rất đông khán giả. Cũng bởi căn bệnh "ngôi sao", cho mình trên cơ người khác như Jack mà trước đây hàng loạt hot girl Việt lao đao không kém. Thậm chí, có người còn lặn mất hút khỏi showbiz vì không chịu được sự chỉ trích. Mở đầu cho dàn hot girl Việt bị tổ chảnh chọe đó là Trâm Anh. Cô nàng từng bị bạn diễn cùng tố "giả tạo", "không coi người khác ra gì" khi cùng tham gia trong show "Nóng cùng World Cup". Cụ thể, hot girl Trâm Anh đã bị bạn cùng diễn với mình là Trương Hoàng Mai Anh đăng đàn tố rằng: "Mọi người chưa bỏ mặc bạn mà bạn đã không coi mọi người ra gì rồi. Bạn quên bạn đối xử với chúng tôi thế nào rồi à? Bạn nói những lời này để chứng minh cái gì vậy?". Chưa dừng lại ở đó, Trâm Anh còn tiếp tục bị Linh Thỏ gay gắt tố cáo tiếp rằng: "Một người thay đổi thì còn suy nghĩ chứ một tập thể không muốn chơi với bạn nữa thì bạn nên xem lại mình đi đã rồi mới đi trách người khác, hơn nữa bạn mà làm gì ảnh hưởng đến thì câu chuyện nó đã không ở đây rồi nhé. Bớt xàm!". Vốn gắn liền với những bộ phim sitcom của FapTV, vẻ ngoài "kẹo ngọt" của An Vy giúp cô bạn dắt túi một lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, cô bạn diễn viên này bị cho rằng nói dối chuyện học đại học và rồi "ăn cháo đá bát" với những người từng hỗ trợ mình. Nhiều thành viên của FapTV cũng đăng đàn status ám chỉ một cách khéo léo cho rằng An Vy đang dỡ trò sao số sau khi được xuất hiện chung với sao hạng A là Sơn Tùng M-Tp trong MV. Sau sự cố của mình, An Vy đã đăng đàn xin lỗi và hiện giờ đã không còn thuộc về FapTV. Cô hoạt động độc lập và bắt đầu có những dự án riêng cho bản thân. Lục lại quá khứ 4 năm trước lúc Quỳnh Anh Shyn còn chưa Nam tiến, cô bạn từng bị ekip trang điểm tố chảnh choẹ trong buổi chụp hình. Theo đó, người này kể nàng hot girl đã đến muộn 1 tiếng so với giờ làm việc, đã thế còn tỏ thái độ cáu gắt. Thậm chí, câu chuyện được kể lại thêm rằng sau 30 phút chụp, hot girl Hà thành này không tôn trọng photo mà tự ý bỏ về khiến ai nấy đều tức giận. Sự việc còn trở nên căng thẳng hơn khi Quỳnh Anh Shyn đăng tải con ảnh selfie bằng điện thoại kèm caption đầy ngụ ý: "Một cái điện thoại còn hơn 10 cái máy cơ". Nói trắng ra, cô bạn đang chê chất lượng chụp hình của ekip. Đáp trả lại, không chỉ bạn bè nàng hot girl đứng ra bênh vực cô nàng mà chính Quỳnh Anh Shyn cũng chia sẻ bức ảnh được cho là bị ekip "dìm" không lối thoát.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng bỗng được một phen dậy sóng vì tin đồn ca sĩ trẻ chủ nhân của những bản hit như Hồng Nhan - Bạc Phận - Sóng Gió là Jack bước ra từ thế giới ảo tự cho mình cái quyền làm superstar, chảnh choẹ ra yêu sách. Cụ thể, Jack được cho rằng từ chối xuất hiện trên sân khấu với Quân A.P vì sợ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh. Hiện thực hư sự việc chưa rõ ràng nhưng Jack đang đứng trước cơn bão "ném đá" của rất đông khán giả. Cũng bởi căn bệnh "ngôi sao", cho mình trên cơ người khác như Jack mà trước đây hàng loạt hot girl Việt lao đao không kém. Thậm chí, có người còn lặn mất hút khỏi showbiz vì không chịu được sự chỉ trích. Mở đầu cho dàn hot girl Việt bị tổ chảnh chọe đó là Trâm Anh. Cô nàng từng bị bạn diễn cùng tố "giả tạo", "không coi người khác ra gì" khi cùng tham gia trong show "Nóng cùng World Cup". Cụ thể, hot girl Trâm Anh đã bị bạn cùng diễn với mình là Trương Hoàng Mai Anh đăng đàn tố rằng: "Mọi người chưa bỏ mặc bạn mà bạn đã không coi mọi người ra gì rồi. Bạn quên bạn đối xử với chúng tôi thế nào rồi à? Bạn nói những lời này để chứng minh cái gì vậy?". Chưa dừng lại ở đó, Trâm Anh còn tiếp tục bị Linh Thỏ gay gắt tố cáo tiếp rằng: "Một người thay đổi thì còn suy nghĩ chứ một tập thể không muốn chơi với bạn nữa thì bạn nên xem lại mình đi đã rồi mới đi trách người khác, hơn nữa bạn mà làm gì ảnh hưởng đến thì câu chuyện nó đã không ở đây rồi nhé. Bớt xàm!". Vốn gắn liền với những bộ phim sitcom của FapTV, vẻ ngoài "kẹo ngọt" của An Vy giúp cô bạn dắt túi một lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, cô bạn diễn viên này bị cho rằng nói dối chuyện học đại học và rồi "ăn cháo đá bát" với những người từng hỗ trợ mình. Nhiều thành viên của FapTV cũng đăng đàn status ám chỉ một cách khéo léo cho rằng An Vy đang dỡ trò sao số sau khi được xuất hiện chung với sao hạng A là Sơn Tùng M-Tp trong MV. Sau sự cố của mình, An Vy đã đăng đàn xin lỗi và hiện giờ đã không còn thuộc về FapTV. Cô hoạt động độc lập và bắt đầu có những dự án riêng cho bản thân. Lục lại quá khứ 4 năm trước lúc Quỳnh Anh Shyn còn chưa Nam tiến, cô bạn từng bị ekip trang điểm tố chảnh choẹ trong buổi chụp hình. Theo đó, người này kể nàng hot girl đã đến muộn 1 tiếng so với giờ làm việc, đã thế còn tỏ thái độ cáu gắt. Thậm chí, câu chuyện được kể lại thêm rằng sau 30 phút chụp, hot girl Hà thành này không tôn trọng photo mà tự ý bỏ về khiến ai nấy đều tức giận. Sự việc còn trở nên căng thẳng hơn khi Quỳnh Anh Shyn đăng tải con ảnh selfie bằng điện thoại kèm caption đầy ngụ ý: "Một cái điện thoại còn hơn 10 cái máy cơ". Nói trắng ra, cô bạn đang chê chất lượng chụp hình của ekip. Đáp trả lại, không chỉ bạn bè nàng hot girl đứng ra bênh vực cô nàng mà chính Quỳnh Anh Shyn cũng chia sẻ bức ảnh được cho là bị ekip "dìm" không lối thoát.