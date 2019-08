Hot girl hoàn mỹ nhất Đông Nam Á lười kiếm tiền vì lý do "lạ"

May Sitapha là cái tên không còn xa lạ gì với CĐM Việt Nam bởi cô nàng này là hot girl nổi tiếng bậc nhất Thái Lan ngay còn khi ngồi trên ghế nhà trường. Thậm chí, ngắm nhìn nhan sắc của May Sitapha, nhiều người còn không ngần ngại gọi cô nàng này là hot girl hoàn hảo nhất Đông Nam Á. Bởi ngoài nhan sắc, cô còn sở hữu tài năng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. May Sitapha tốt nghiệp trường Đại học tư thục Waseda - một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản và châu Á. Với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Sitapha được rất nhiều chàng trai để ý tới. Đó cũng là lý do mà Sitapha nhận được vô số lời mời làm người mẫu ảnh quảng cáo. Tuy nhiên, hot girl 9X rất hạn chế đi diễn bởi muốn tập trung toàn bộ cho việc học. Chưa hết, bên cạnh ngoại hình, giọng hát họa mi của hot girl 9X này cũng đã đủ để đánh đổ trái tim của vô số cánh đàn ông. Sau khi tốt nghiệp, May Sitapha nhận được nhiều lời mời đóng phim, đóng quảng cáo, quay MV ca nhạc. Tuy nhiên, hot girl Thái Lan cảm thấy mình phù hợp với nghề người mẫu ảnh nhất nên đang theo đuổi định hướng này, cũng như thử sức ở lĩnh vực âm nhạc khi cover lại các bài hát nổi tiếng của ca sĩ Nhật Bản. Xinh đẹp, học vấn cao, tài năng; nhiều người ưu ái đặt cho cô gái này biệt danh "hot girl hoàn mỹ" của xứ sở Chùa Vàng.

May Sitapha là cái tên không còn xa lạ gì với CĐM Việt Nam bởi cô nàng này là hot girl nổi tiếng bậc nhất Thái Lan ngay còn khi ngồi trên ghế nhà trường. Thậm chí, ngắm nhìn nhan sắc của May Sitapha, nhiều người còn không ngần ngại gọi cô nàng này là hot girl hoàn hảo nhất Đông Nam Á. Bởi ngoài nhan sắc, cô còn sở hữu tài năng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. May Sitapha tốt nghiệp trường Đại học tư thục Waseda - một trong những trường đại học tư thục nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản và châu Á. Với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Sitapha được rất nhiều chàng trai để ý tới. Đó cũng là lý do mà Sitapha nhận được vô số lời mời làm người mẫu ảnh quảng cáo. Tuy nhiên, hot girl 9X rất hạn chế đi diễn bởi muốn tập trung toàn bộ cho việc học. Chưa hết, bên cạnh ngoại hình, giọng hát họa mi của hot girl 9X này cũng đã đủ để đánh đổ trái tim của vô số cánh đàn ông. Sau khi tốt nghiệp, May Sitapha nhận được nhiều lời mời đóng phim, đóng quảng cáo, quay MV ca nhạc. Tuy nhiên, hot girl Thái Lan cảm thấy mình phù hợp với nghề người mẫu ảnh nhất nên đang theo đuổi định hướng này, cũng như thử sức ở lĩnh vực âm nhạc khi cover lại các bài hát nổi tiếng của ca sĩ Nhật Bản. Xinh đẹp, học vấn cao, tài năng; nhiều người ưu ái đặt cho cô gái này biệt danh "hot girl hoàn mỹ" của xứ sở Chùa Vàng.