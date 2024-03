HLV Troussier hủy hoại công lao "triều đại" Park Hang Seo ra sao?

Sau trận thua 0-3 trước Indonesia ngay trên sân nhà Mỹ Đình, mối lương duyên giữa HLV Troussier và đội tuyển Việt Nam chấm dứt ngay trong đêm. Không những không được lòng giới chuyên môn mà nhìn vào những thành tích của đội tuyển thời gian qua, chính NHM Việt Nam cũng đã phải hô to khẩu hiệu "Troussier get out" ngay cuối trận đấu trên sân Mỹ Đình tối ngày 26/3.

HLV Troussier với chuỗi trận dài thất bại đã khiến tuyển Việt Nam rơi tự do trên BXH FIFA mà trước đó HLV Park Hang Seo cùng các học trò vất vả xây dựng.

Sau 3 trận thua (2 trước Indonesia, 1 trước Iraq), tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 bảng F, điều này khiến cánh cửa đi tiếp trên lý thuyết là vẫn còn với HLV Troussier nhưng rất nhỏ. Trong khi đó, ngay ngày ra mắt HLV người Pháp đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, vậy nên việc chia tay nhau ở thời gian này được đánh giá "hợp lòng dân".

Dưới thời Troussier, đội tuyển quốc gia chỉ thắng bốn, trong đó trận chính thức duy nhất là trước Philippines ở lượt mở màn vòng loại hai World Cup. Số trận thua là chín, với sáu trận thua liên tiếp ở giải chính thức, trong đó có ba trận trước Indonesia. Từ một đội phòng ngự chặt chẽ, Việt Nam thủng lưới 21 bàn (1,69 bàn/trận), còn thời Park Hang-seo là 0,84 bàn/trận. Đội cũng không thể hiện được triết lý kiểm soát bóng và tấn công như lời ông Troussier nói ngày nhậm chức, khi chỉ ghi 10 bàn (0,77 bàn/trận), còn thời Park là 1,64 bàn/trận.

Chứng kiến chuỗi trận tệ hại, NHM Việt Nam dù rất yêu đội tuyển nhưng họ muốn HLV Troussier rời chiếc ghế nóng.

Riêng với đối thủ Indonesia, lịch sử đã đổi chiều. Dười thời Troussier, Việt Nam lần đầu thua đối thủ này kể từ bán kết lượt đi AFF Cup 2016, rồi lần đầu thua ở sân Mỹ Đình sau 20 năm kể từ vòng bảng Tiger Cup 2004 (nay là AFF Cup).

Khi HLV Troussier nhậm chức vào tháng 3/2023, Việt Nam đứng thứ 95 FIFA và đứng đầu Đông Nam Á. Đến hiện tại, đội đánh mất vị trí dẫn đầu khu vực vào tay Thái Lan và nguy cơ lần đầu rơi khỏi top 110 FIFA kể từ tháng 3/2018.

Cuối cùng sau trận thua 0-3 ngay trên sân nhà Mỹ Đình, VFF và HLV Troussier cũng đã tiến đến việc chấm dứt hợp đồng ngay trong ngày 26/3.

Bên cạnh đó, Việt Nam dưới thời HLV Troussier còn đánh mất hoàn toàn niềm tin của người hâm mộ Việt Nam. Nỗi thất vọng lớn dần kể từ Asian Cup 2023, và hiện thực hoá bằng những khẩu hiệu "sa thải Troussier", "Troussier out" ở hai trận gần nhất thua Indonesia