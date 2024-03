“Nàng thơ Dao Ánh” xuất hiện với hình ảnh mới hút hồn fan

Sinh năm 1996, Hoàng Hà đang là một diễn viên trẻ có thực lực và được đông đảo khán giả công nhận. Vai diễn Dao Ánh do Hoàng Hà thể hiện trong phim "Em và Trịnh" được xem là ấn tượng nhất nhờ nhan sắc gây xuyến xao lòng người. Đây là một trong những bộ phim "gây bão" phòng vé 1 thời gian. Về vai Dao Ánh, đây chính là bóng hồng mà Trịnh Công Sơn yêu sâu đậm nhất. Trịnh Công Sơn thậm chí đã viết cho nàng thơ của mình tới 300 bức thư tình cùng các ca khúc nổi tiếng như "Mưa hồng", "Còn tuổi nào cho em", "Ru em từng ngón xuân nồng"…. Ngay từ những thước phim đầu khi xuất hiện, Hoàng Hà đã "thôi miên" người xem với vẻ đẹp đậm chất nàng thơ ngọt ngào. Dù chẳng chải chuốt cầu kì, tô điểm đậm đà thì với nhan sắc tự nhiên sẵn có, nàng Dao Ánh trên màn ảnh nhỏ đủ khiến dân tình xuyến xao. Nữ diễn viên cũng được nhận xét là có nhiều điểm tương đồng với cô Dao Ánh ngoài đời thật bởi đôi mắt to, sáng và khuôn mặt tròn. Phong cách ngoài đời của cô nàng cũng nhẹ nhàng nữ tính. Tuy nhiên gần đây, xuất hiện trong Mv "Call me" của nam ca sĩ Wren Evan với vai nữ chính, Hoàng Hà đã hoàn toàn lột xác với hình ảnh mới lạ và cực kì táo bạo. Cô nàng không ngại thể hiện cảnh thân mật với nam diễn viên. Với vai diễn con gái của ông trùm thế giới ngầm, sự chuyển mình của Hoàng Hà thuyết phục được người xem. Từ tạo hình đậm chất Y2K cho đến ánh mắt, thần thái, Hoàng Hà gần như lột tả được tính cách nổi loạn, gai góc, bất chấp vì tình yêu của vai diễn nữ. Phong cách ngoài đời của cô nàng cũng ít nhiều thay đổi. Nữ diễn viên đã chịu khó thử thách bản thân với những tính cách và thời trang ăn mặc khác nhau. Với lối makeup đậm, Hoàng Hà xuất hiện trong 1 sự kiện gần đây đã khiến fan bất ngờ. Hình ảnh quyến rũ và gợi cảm của cô khi chụp ảnh cùng Lofficiel cũng đã khiến nhiều người xao xuyến. So với lúc bắt đầu vào nghề, Hoàng Hà đã trưởng thành hơn, cô cũng gặt hái được nhiều thành tựu cho sự nghiệp riêng mình.

