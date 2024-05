HLV Kiatisuk rời CLB Công an Hà Nội, liệu Poking có cửa ngồi ghế nóng?

Thông tin HLV Kiatisuk Senamuang bất ngờ rời CLB Công an Hà Nội để trở về Thái Lan trước thời hạn được bàn tán xôn xao những ngày qua. Để lấp khoảng trống mà "Zico Thái" để lại trên băng ghế huấn luyện, Ban lãnh đạo CLB ngành Công an đã bổ nhiệm "siêu cò" Trần Tiến Đại nghề ghế tạm quyền dẫn dắt đội bóng chơi tại V-League 2023-2024 cho tới khi tìm được người thích hợp.

Sau Kiatisuk, HLV Polking được cho là sẽ đến CLB Công an Hà Nội.

Theo một số nguồn tin, sau khi HLV Kiatisuk rời đi, CLB Công an Hà Nội được cho là đang liên hệ với HLV Mano Polking - người đã chia tay vị trí thuyền trường đội tuyển cách đây chưa lâu và hiện đang thất nghiệp.

Trước đó, HLV Polking cũng đã tới sân Hàng Đẫy để xem CLB Công an Hà Nội thi đấu tại V-League. Cả hai bên được cho là đã tiến sát tới bản hợp đồng nhưng đội bóng ngành Công an lại "quay xe" kí hợp đồng với HLV người Hàn Quốc - Gong Oh Kyun (chia tay sau 1 tháng làm việc).

Trước đó, HLV Polking từng đến Hàng Đẫy để xem CLB Công an Hà Nội thi đấu.

HLV Polking từng có kinh nghiệm làm việc tại V-League, thời gian qua, HLV người Brazil này cũng nhiều lần tha thiết muốn quay trở lại Việt Nam làm việc.

Quay trở lại với CLB Công an Hà Nội, chỉ từ tháng 4/2023 đến nay, chiếc ghế HLV của CLB này nhiều lần đổi chủ lần lượt những cái tên như Paulo Foiani, Flavio Cruz, Trần Tiến Đại, Gong Oh-kyun và mới nhất là Kiatisuk Senamuang.