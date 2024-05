Sân Old Trafford bị dột, các anti-fan của MU được phen chế giễu

Mới đây, hình ảnh hệ thống mái che xuống cấp trầm trọng khiến nước trút xuống khán đài Stetford End và khán đài phía Đông sân nhà CLB Manchester United. Chứng kiến cảnh tượng này, các CĐV đội khách Arsenal hát vang "Old Trafford đang sụp đổ". Lượng nước trút xuống phần mái sân Old Trafford nhiều đến mức một số khu vực đường biên ngập nước và phòng thay đồ của Arsenal cũng ướt sũng vì mái nhà bị dột. Toàn bộ cảnh tượng dột nát của Man Utd chiều 12/5 diễn ra trước mắt chủ sở hữu mới Jim Ratcliffe. Tỷ phú Anh đã cam kết chi khoảng 300 triệu USD để nâng cấp sân đấu và khu tập huấn hè này. Người hâm mộ Man Utd thì đang kêu gọi ông chi đậm hơn để xây một sân "Wembley mới ở phương Bắc". Mái che sân Old Trafford thực tế đã dột từ năm ngoái và liên tục bị CĐV phàn nàn. Khu vực khán đài Sir Bobby Charlton thì xuống cấp trầm trọng, đến mức nhiều chiếc ghế đã hỏng và chưa được thay thế. Nhiều người hâm mộ kể lại với truyền thông Anh rằng họ thường xuyên thấy chuột chạy quanh sân. Chứng kiến cảnh cơ sở vật chất đi xuống trầm trọng của "Nhà hát của những giấc mơ", nhiều anti-fan của MU đã ngay lập tức ví nó như thác nước Jewel Changi nổi tiếng tọa lạc ở sân bay Singapore. Không những vậy trên khắp các diễn đàn mạng, bức ảnh có tên "Old Trafford Waterfall" cũng được truyền tay nhau mạnh mẽ. Một thập niên qua, Man Utd chi 147 triệu USD để cải tạo sân Old Trafford, kém xa sân Anfield của Liverpool (350 triệu), Etihad của Man City (470 triệu) hay Tottenham xây sân mới tốn 1,3 tỷ USD. Trong bài phỏng vấn gây sốc cuối năm 2022, Cristiano Ronaldo khi đó còn thuộc biên chế Man Utd đã chỉ trích giới chủ về cơ sở vật chất của CLB. Theo siêu sao Bồ Đào Nha, sân Old Trafford và khu tập luyện Carrington giống hệt thời anh còn là cầu thủ trẻ những năm đầu thế kỷ 21. "Hồ bơi, bể sục, phòng tập, các công nghệ và thậm chí nhà bếp vẫn như xưa", anh nói. Sự sa sút của cơ sở vật chất kéo theo thành tích đi lùi của Man Utd. Họ không vô địch Ngoại hạng Anh kể từ 2013 và vừa hứng chịu thất bại thứ 14 tại Ngoại hạng Anh mùa này – kỷ lục tệ nhất của CLB. "Thác nước Old Trafford” còn bị châm biếm là ngọn thác khiến đội bóng giàu truyền thống MU bị liệt vào loại “nhà dột từ nóc”, nhằm ám chỉ CLB này đang tuột dốc thê thảm. Khi đội chủ sân Old Trafford từ một thế lực hùng mạnh, giờ là đội bóng bị đe doạ không có cơ hội tham dự cúp châu Âu và sẽ phải cải tổ lớn bởi... nhà dột.

