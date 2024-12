Khoảnh khắc đẹp “chị em rọt” Quang Linh - Hằng Du mục

Mới đây, Quang Linh Vlogs vừa đăng tải loạt ảnh anh cùng Hằng Du Mục và team của cả 2 có mặt tại lễ khánh thanh cầu giao thông nông thôn do cả 2 hỗ trợ xây dựng tại Huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Được biết, cầu đã hoàn thành trước đó khá lâu nhưng do lịch trình cá nhân của Quang Linh và Hằng Du Mục nên đến thời gian này mới có thể sắp xếp để về Cà Mau tham dự lễ khánh thành. Ở phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ sự xúc động trước hành động đẹp của Quang Linh và Hằng Du Mục: "Tuyệt vời quá", "cảm ơn team CER vì điều ý nghĩa này, chúc team sẽ càng nhiều phát triển hơn trong năm 2025", "cảm ơn team CER và Cộng Đồng Team Châu Phi vì thật nhiều những hoạt động ý nghĩa", "chúc mừng em với những việc làm rất ý nghĩa". Cặp chị em thân thiết ccungfcheck-in trên cây cầu vừa khánh thành. Hằng Du Mục (sinh năm 1995, Cà Mau), từng lấy chồng Trung Quốc với cuộc sống xa quê hương. Quang Linh (sinh năm 1997, Nghệ An) 8 năm sống và làm việc tại Angola. Cả 2 trở thành chị em thân thiết qua nhiều lần hợp tác vì công việc. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trong livestream của Quang Linh, Hằng Du Mục đã gây bão. Dù không có mặt ở cùng 1 địa điểm nhưng Hằng Du Mục đã kết nối livestream song song để cùng bán hàng giúp Quang Linh. Kết quả buổi livestream "cháy hàng" đã khởi đầu cho sự tương tác thân thiết của cả 2 về sau. Hai người thường xuyên hợp tác, khiến cư dân mạng thích thú trước những màn đối thoại hài hước. Quang Linh và Hằng Du Mục cũng tự nhận mình là "chị em rọt" (chị em ruột). Không chỉ hợp tác với nhau trong công việc, Quang Linh và Hằng Du Mục trong cuộc sống cũng vô cùng thân thiết. Trong khoảng thời gian Hằng Du Mục tranh chấp ly hôn với chồng cũ do bạo hành, Quang Linh cũng từng công khai đứng ra bênh vực, bảo vệ người chị. Thời gian gần đây, cặp đôi chị em thường xuyên đổi mới hình ảnh trong các phiên livestream để mang đến sự độc đáo, thú vị đối với người theo dõi.

