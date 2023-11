HLV Iraq chỉ ra điểm mạnh của tuyển Việt Nam trước trận đấu

Iraq đang sở hữu trong tay đội hình mạnh. Dù cựu "thần đồng" Man United là tiền vệ Zidane Iqbal vắng mặt vì chấn thương, Iraq vẫn có tới 10 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu trong đợt sang làm khách của Việt Nam lần này, gồm: hậu vệ Merchas Doski (Slovacko), Rebin Sulaka (Brommapojkarna), Hussein Ali (Heerenveen); tiền vệ Osama Rashid (Vizela), Amir Amari (Halmstads), Youssef Amyn (Braunschweig), Danilo Al Saed (Sandefjord), Ahmad Allee (Rouen) và tiền đạo Pashang Abdulla (Degerfors IF), Ali Hamadi (Wimbledon).

HLV Iraq chỉ ra điểm mạnh của tuyển Việt Nam trước ngày ra sân.

Cầu thủ Iraq có thể hình và thể lực vượt trội so với Việt Nam. Đội bóng này cũng có lối chơi rất đa dạng. Ở trận thắng Indonesia, họ nguy hiểm cả ở bóng bổng lẫn bóng sệt, từ đánh trung lộ tới tấn công biên. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự của Việt Nam chưa cho thấy sự chắc chắn, còn mắc nhiều sai sót và chỉ may mắn không thủng lưới trước Philippines do đối thủ dứt điểm tệ. Các mũi nhọn của Iraq kết thúc rất hiệu quả, và nếu các học trò của HLV Troussier không chơi tốt hơn, họ khó có thể giữ sạch lưới.

Đánh giá về chủ nhà Việt Nam, HLV tuyển Iraq cho biết thầy trò HLV Troussier là đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ tốt và trận đấu ngày mai khá thú vị: "Tôi nghĩ trận đấu ngày mai khá thú vị. Chúng tôi dù đã thắng trận đấu trước đó nhưng trận đấu ngày mai rất quan trọng và đối thủ cũng là một đối thủ khó với những cầu thủ tốt."

Bên cạnh đó, HLV Casas cũng cho biết ông và các cầu thủ của mình đã nghiên cứu rất kĩ lối chơi của tuyển Việt Nam và một lần nữa khẳng định trận đấu tới trên SVĐ Mỹ Đình sẽ rất khó khi đối thủ có dàn cầu thủ tốt và thêm sự ủng hộ của các khán giả trên sân nhà.

Khi được hỏi về điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam, HLV tuyển Iraq cho biết: "Tôi có rất nhiều nghiên cứu về tuyển, Việt Nam có lối chơi rất tốt phía biên, các bạn chạy cánh rất nhanh và đó là điểm mạnh nhất Việt Nam. Thời tiết không ảnh hưởng tới Iraq và Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam có thế mạnh nữa là trên khán đài và đây là nguồn động lực lớn nhất cho các cầu thủ.

Iraq hiện đứng thứ 68 trên bảng thứ bậc FIFA, hơn Việt Nam 26 bậc. Họ được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng F. Nếu có kết quả tốt trước Iraq ở trận đấu ngày mai sẽ giúp tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để có vị trí thứ 2 tại bảng đấu và sáng cửa đi tiếp vào vòng loại tiếp theo World Cup 2026.