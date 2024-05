Không phải Xemesis, đây mới là người Xoài Non ôm ấp đòi hôn

Xoài Non là một cái tên không còn xa lạ gì với giới trẻ, cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng. Cô nàng cũng chăm chỉ cập nhật những hình ảnh đời thường lên trang cá nhân. Mới đây, cô nàng đã đăng bức hình ôm ấp, đòi hôn đầy tình cảm với mẹ của mình kèm dòng trạng thái: "Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved" (Tạm dịch: tình yêu của mẹ là sự yên bình. Nó không yêu cầu bất cứ điều kiện nào, cũng chẳng cần phải tranh đấu để có thể xứng đáng) Xoài Non sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có những đặc điểm khiến nhiều người lầm tưởng cô là con lai như sống mũi cao, đôi mắt sắc, làn da trắng. Tuy nhiên cô nàng khẳng định bố mẹ ruột mình là người Việt 100%. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp như búp bê, Xoài Non từ lâu đã là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh chụp lookbook ở Sài Thành. Cô nàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các sitcom, MV ca nhạc. Sau khi kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis, cuộc sống và hình ảnh của cô nàng càng được quan tâm nhiều hơn. Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và đến tháng 2/20219, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Sau khi cưới, cô nàng được chồng thương yêu và chiều chuộng hết mực. Với lợi thế là thân hình săn chắc, gợi cảm, Xoài Non không ngại đăng tải những tấm ảnh diện bikini quyến rũ. Hiện tại, trang cá nhân của cô sở hữu hơn 2,6 triệu lượt theo dõi. Cô cũng có hội bạn thân chất lượng gồm những gương mặt là hot girl, streamer có tiếng như Linh Ngọc Đàm, Misthy.

Xoài Non là một cái tên không còn xa lạ gì với giới trẻ, cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng. Cô nàng cũng chăm chỉ cập nhật những hình ảnh đời thường lên trang cá nhân. Mới đây, cô nàng đã đăng bức hình ôm ấp, đòi hôn đầy tình cảm với mẹ của mình kèm dòng trạng thái: "Mother’s love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved" (Tạm dịch: tình yêu của mẹ là sự yên bình. Nó không yêu cầu bất cứ điều kiện nào, cũng chẳng cần phải tranh đấu để có thể xứng đáng) Xoài Non sở hữu nhan sắc xinh đẹp và có những đặc điểm khiến nhiều người lầm tưởng cô là con lai như sống mũi cao, đôi mắt sắc, làn da trắng. Tuy nhiên cô nàng khẳng định bố mẹ ruột mình là người Việt 100%. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp như búp bê, Xoài Non từ lâu đã là gương mặt có tiếng trong làng mẫu ảnh chụp lookbook ở Sài Thành. Cô nàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các sitcom, MV ca nhạc. Sau khi kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis, cuộc sống và hình ảnh của cô nàng càng được quan tâm nhiều hơn. Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và đến tháng 2/20219, cả hai chính thức công khai mối quan hệ. Sau khi cưới, cô nàng được chồng thương yêu và chiều chuộng hết mực. Với lợi thế là thân hình săn chắc, gợi cảm, Xoài Non không ngại đăng tải những tấm ảnh diện bikini quyến rũ. Hiện tại, trang cá nhân của cô sở hữu hơn 2,6 triệu lượt theo dõi. Cô cũng có hội bạn thân chất lượng gồm những gương mặt là hot girl, streamer có tiếng như Linh Ngọc Đàm, Misthy.