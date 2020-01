HLV "bão" MXH vì tiền bạc, Ánh Viên có nên tìm thầy mới?

Mới đây, thông tin HLV Đặng Anh Tuấn, người thầy của VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên bị cựu người mẫu, diễn viên Trang Trần "tố" vay 230 triệu đồng nhưng nhiều lần khất không trả đang gây bão trên MXH.

Sau khi bị Trang Trần "tố" vay tiền trả không đúng hẹn, HLV Đặng Anh Tuấn đã xin rời khỏi ngành thể thao An Giang và bày tỏ nguyện vọng bằng miệng cũng sẽ không làm HLV đội tuyển bơi Việt Nam nữa.

Thông tin trên được ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang chia sẻ rằng: "Hiện nay, ông Tuấn là viên chức, trưởng bộ môn bơi lội của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh An Giang. Trong thời gian tới Sở VH-TT&DL An Giang sẽ hoàn tất các thủ tục theo quy trình để cho ông Tuấn nghỉ việc".

HLV Đặng Anh Tuấn, người vừa bị cựu người mẫu Trang Trần tố vay nợ khất không chịu trả.

Sau khi vụ việc trên xảy ra, nhiều NHM đã câu hỏi liệu trong VĐV bơi lội Ánh Viên có nên tìm người thầy mới sau khi HLV Đặng Anh Tuấn thôi việc.

Việc tìm thầy mới cho Nguyễn Thị Ánh Viên cũng không phải là chuyện đơn giản vì cặp đôi Anh Tuấn - Ánh Viên đã quá thành công khi tìm thấy nhau. Họ mang về không ít những vinh quang cho thể thao Việt Nam những năm vừa qua.

Theo quan điểm của một số cá nhân, việc ông Tuấn xin nghỉ là điều đứng đắn, HLV này là người có tự trọng và ông cũng nghĩ rất nhiều cho Ánh Viên để cô học trò không bị phân tâm vì những chuyện thị phi của mình.

Cụ thể, nickname H.A.P bình luận: "Mình theo dõi vụ này từ đầu anh Tuấn cũng chỉ là người trung gian nhưng hành động của anh Tuấn theo mình là hợp lý vì anh không muốn làm ảnh hưởng đến Ánh Viên. Đặc biệt khi lùm xùm này diễn ra nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thời gian tập luyện".

Bên cạnh những ý kiến đồng quan điểm là việc HLV Anh Tuấn xin nghỉ là đúng thì vẫn còn nhiều người cho rằng, ông Tuấn không nên nghỉ vì chuyện gì nó ra chuyện đó.

Nickname P.H.T bày tỏ: "Anh Tuấn là 1 HLV giỏi, Anh Viên có ngày hôm nay cũng 1 tay do Anh Tuấn chỉ dạy và theo sát. Sự việc tiền nong là cá nhân còn công việc chuyên môn thì theo tôi quá khó để thay anh".

Tuy nhiên, bản thân Ánh Viên cũng là 1 vấn đề, VĐV này được đánh giá rất chăm chỉ và xuất sắc. Thế nhưng có thể thấy 2 năm gần đây, thành tích của "tiểu tiên cá" có dấu hiệu chựng lại. Các chỉ số thành tích chưa thể tiệm cận được với thành tích có thể giành huy chương ở các đấu trường thực sự tầm cỡ.