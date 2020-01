Hú hồn bộ ảnh đón năm mới phong cách cổ trang của vợ hai Minh Nhựa

Mina Phạm, vợ hai của Minh Nhựa cách đây không lâu bị cộng đồng mạng "bóc phốt" bởi lối sống ảo quá đà, lấy ảnh của một blogger nước ngoài để ghép mặt mình thể hiện sự sang chảnh không cần thiết. Mới đây, cô lại tiếp tục khiến dân mạng hết hồn khi xuất hiện trong bộ ảnh cổ trang. Để chào đón năm mới, vợ hai Minh Nhựa thực hiện bộ ảnh theo phong cách cổ trang Trung Quốc. Cô nàng diện một chiếc váy đỏ nổi bật, trang điểm cầu kỳ và tạo dáng rất tự tin. Mina Phạm tự tin khoe đôi chân trắng ngầ, thon gọn trong bộ ảnh. Bên cạnh những bình luận khen ngợi cô "xinh bất ngờ", "xinh lạ" thì cũng có người cho rằng bà mẹ hai con làm lố, cầu kỳ không phải lối. Trong bộ ảnh lần này, hai con Minh Nhựa cũng xuất hiện, tạo dáng cực đỉnh bên cạnh mẹ và cùng diện trang phục với sắc đỏ tươi nổi bật. Thế nhưng, nhan sắc của vợ hai Minh Nhựa chỉ được khen ngợi khi chụp xa. Ở những bức hình chụp gần, không biết do make up hay cách tạo dáng mà trông Mina Phạm không khác gì tượng sáp với biểu cảm cứng đơ. Không ai có thể phủ nhận viện Mina Phạm sở hữu một khuôn mặt trẻ trung hơn hẳn so với tuổi, không trẻ sao được khi mà gia đình có một đống tiền, chỉ việc ăn với làm đẹp. Thế nhưng có lẽ do quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và tiên filler nên trông vợ Minh Nhựa lúc nào cũng cứng dơ, không khác gì búp bê. Với việc thích làm lố, tạo nét nên Mina Phạm là cái tên bị nhiều dân mạng không ưa. Cô được cho là thua xa, kém sang hơn hẳn vợ đầu của đại gia Minh Nhựa là Phương Thuý. Mặc kệ dư luận, Mina Phạm ngày càng đăng ảnh cực cực lố. Xem thêm clip: Minh Nhựa đón vợ bằng dàn xe sang ở sân bay - Nguồn: Youtube

Mina Phạm, vợ hai của Minh Nhựa cách đây không lâu bị cộng đồng mạng "bóc phốt" bởi lối sống ảo quá đà, lấy ảnh của một blogger nước ngoài để ghép mặt mình thể hiện sự sang chảnh không cần thiết. Mới đây, cô lại tiếp tục khiến dân mạng hết hồn khi xuất hiện trong bộ ảnh cổ trang. Để chào đón năm mới, vợ hai Minh Nhựa thực hiện bộ ảnh theo phong cách cổ trang Trung Quốc. Cô nàng diện một chiếc váy đỏ nổi bật, trang điểm cầu kỳ và tạo dáng rất tự tin. Mina Phạm tự tin khoe đôi chân trắng ngầ, thon gọn trong bộ ảnh. Bên cạnh những bình luận khen ngợi cô "xinh bất ngờ", "xinh lạ" thì cũng có người cho rằng bà mẹ hai con làm lố, cầu kỳ không phải lối. Trong bộ ảnh lần này, hai con Minh Nhựa cũng xuất hiện, tạo dáng cực đỉnh bên cạnh mẹ và cùng diện trang phục với sắc đỏ tươi nổi bật. Thế nhưng, nhan sắc của vợ hai Minh Nhựa chỉ được khen ngợi khi chụp xa. Ở những bức hình chụp gần, không biết do make up hay cách tạo dáng mà trông Mina Phạm không khác gì tượng sáp với biểu cảm cứng đơ. Không ai có thể phủ nhận viện Mina Phạm sở hữu một khuôn mặt trẻ trung hơn hẳn so với tuổi, không trẻ sao được khi mà gia đình có một đống tiền, chỉ việc ăn với làm đẹp. Thế nhưng có lẽ do quá lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ và tiên filler nên trông vợ Minh Nhựa lúc nào cũng cứng dơ, không khác gì búp bê. Với việc thích làm lố, tạo nét nên Mina Phạm là cái tên bị nhiều dân mạng không ưa. Cô được cho là thua xa, kém sang hơn hẳn vợ đầu của đại gia Minh Nhựa là Phương Thuý. Mặc kệ dư luận, Mina Phạm ngày càng đăng ảnh cực cực lố. Xem thêm clip: Minh Nhựa đón vợ bằng dàn xe sang ở sân bay - Nguồn: Youtube