Linh Rin có "vũ khí bí mật" gì mà giữ em chồng Hà Tăng?

Phillip Nguyễn, em chồng Hà Tăng là thiếu gia số một của Việt Nam, vừa có tiền vừa có sắc. Là một "tổng tài" chính hiệu nên anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với các người đẹp. Xét lại tình sử của thiếu gia Sài Thành, anh từng hẹn hò với loạt Á hậu như Huyền My, Tú Anh,...nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng chưa một ai khiến anh rơi sâu vào lưới tình như Linh Rin đang làm. Mới đây, Phillip Nguyễn chia sẻ bức hình sum họp gia đình trong đó anh chàng ôm người yêu rất chặt, đến vợ chồng Hà Tăng cũng không tình cảm được như vậy khiến ai cũng phải ghen tỵ. Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai hẹn hò vào cuối tháng 8/2019. Trước đó họ từng nhiều lần lộ hình ảnh thân mật, cùng nhau đi đám cưới bạn bè. Hot girl Hà Thành cũng đã gặp gỡ gia đình, bố mẹ bạn trai trước khi xác nhận tin đồn tình cảm. Kể từ ngày công khai, cả Phillip Nguyễn và Linh Rin đều rất chăm chỉ bày tỏ tình cảm trên trang cá nhân. Cặp đôi có chuyện tình dễ thương cứ như những cặp đôi gà bông mới lớn chứ không hề giống công thức người đẹp - đại gia như bình thường. Xét về gia thế, Linh Rin thua kém hơn hẳn em chồng Hà Tăng, xét về tiếng tăm, cô nàng cũng không bằng được dàn người đẹp từng xuất hiện bên cạnh Phillip Nguyễn như Huyền My, Tú Anh,...toàn những Á hậu, người mẫu nổi tiếng. Thế nhưng cô nàng là người đầu tiên khiến doanh nhân yêu say đắm, luôn muốn khoe cho cả thế giới biết đôi mình đang hẹn hò. Không chỉ yêu thương, thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, Linh Rin từng khiến cả cộng đồng mạng phải ghen tỵ khi có thể khiến Phillip Nguyễn vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Một chàng trai ưu tú, sinh ra đã ngậm thìa vàng đích thân chuẩn bị đồ cho bạn gái mang đi làm, quả là điều không thể tin nổi, thế nhưng hot girl Hà Thành đã làm được. Linh Rin (SN 1993) tên thật là Ngô Phương Linh, từng là hot girl Hà Thành nhưng không phải một gương mặt quá nổi trội so với các người đẹp cùng thời như Chi Pu, Hà Lade,...Cô nàng được yêu mến bởi sạch scandal, chỉ chăm chỉ làm mẫu ảnh, thỉnh thoảng tham gia sự kiện. Không phải một gương mặt quá nổi bật trong giới showbiz, có lẽ cách cư xử khôn khéo của Linh Rin chính là thứ ghi điểm tuyệt đối với Phillip Nguyễn. Cô nàng từng trả lời báo chí về mối quan hệ của mình với bạn trai: "Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều điều. Hoàn toàn đúng khi nói rằng không có từ ngữ nào phù hợp nhất khi nói về mối quan hệ này. Anh ấy là người đàn ông tôi ngưỡng mộ, trước đây và bây giờ vẫn thế". Với tình yêu ngọt ngào như kẹo, nhiều người hy vọng Linh Rin sẽ là bến đỗ cuối cùng của Phillip Nguyễn bởi thiếu gia nay đã 33 tuổi, có trong tay tất cả, chỉ thiếu điều chưa yên bề gia thất. Xem thêm clip: Doanh Nhân Phillip Nguyen tậu bộ đôi S400 Maybach và S500 Cabriolet tại Mercedes Phú Mỹ Hưng - Nguồn: Youtube

