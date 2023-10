Hình ảnh đời thường xinh đẹp của hot girl chuyển giới Đồng Nai

Khánh An (sinh năm 2000, quê Đồng Nai) là gương mặt quen thuộc trong giới LGBT. Khánh An là hot girl chuyển giới nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Khánh An từng tham gia cuộc thi “Miss International Queen 2022”, cô gây chú ý bởi dung nhan nổi bật. Gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại, ít người nhận ra Khánh An là người đẹp chuyển giới. Khi còn là một cậu trai gầy yếu, Khánh An mang tên Thế Anh. Cô nhận ra bản thân khác biệt từ thuở nhỏ, luôn thích chơi những trò chơi nhẹ nhàng cùng các bạn nữ, thích mặc váy và phấn son. Khánh An nói, may mắn lớn nhất cuộc đời cô là được ba mẹ thấu hiểu. Ba mẹ cô nhận thấy con mình khác biệt từ nhỏ, chủ động tìm hiểu và dần chấp nhận. Năm 18 tuổi, Khánh An bắt đầu tiêm hormone. Tốt nghiệp cấp 3, cô để tóc dài và ăn mặc như con gái. Năm 20 tuổi, dưới sự hỗ trợ và ủng hộ hết lòng của ba mẹ, cô sang Thái Lan chuyển giới. Bố mẹ cô thậm chí còn chủ động tìm hiểu về cộng đồng LGBT để có thể chấp nhận giới tính thật của con mình. Hiện tại, Khánh An ở hữu sắc vóc gợi cảm và nuột nà. Cô nàng có gương mặt khả ái với những đường nét thanh tú, hài hoà. Vóc dáng của Khánh An càng khiến nhiều người bất ngờ. Cô nàng sở hữu đường cong mềm mại đầy mê hoặc. Trên Facebook cá nhân, cô gái chuyển giới Đồng Nai chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc gợi cảm và nóng bỏng. Ảnh: FBNV

