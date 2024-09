Hết lộ ảnh tình tứ với Gil Lê, Xoài Non bị soi nhan sắc

Đây được xem là hình ảnh đầu tiên của hot girl Xoài Non trên mạng xã hội, sau khi chồng cũ lộ ảnh đi cùng một cô gái lạ ở sân bay. Trước đó, Xoài Non đăng tải một clip về Gil Lê trên story Instaram cá nhân. Thế nên, bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao từ cộng đồng mạng. Lần này, bên cạnh những bình luận khen ngợi sắc vóc thì nhiều netizen cũng có bình luận bày tỏ sự thắc mắc về nhan sắc của Xoài Non. Cư dân mạng nghi ngờ Xoài Non đã thu gọn nhân trung hoặc sửa mũi. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc thu gọn nhân trung hoặc sửa mũi của Xoài Non cũng có thể do cách make up. Nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra trong loạt ảnh mới này, Xoài Non chú trọng phần trang điểm. Xoài Non đánh khối mũi, tô son full môi, kết hợp cùng góc chụp làm cho phần mũi, nhân trung trở nên thon gọn hơn. Bên cạnh nhan sắc thì body của hot girl này cũng được người hâm mộ nhận xét ngày càng đẹp, quyến rũ hơn khi đang sống trong tình yêu mới. Sau hơn 2 tháng "đường ai nấy đi" với Xemesis, Xoài Non đang có mối quan hệ tình cảm mới với Gil Lê. Đáng chú ý, nhiều người hâm mộ phát hiện cả Xoài Non lẫn Xemesis vẫn follow nhau dù cả hai đã chia tay.

