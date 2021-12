Quay clip mặc gợi cảm, hot girl Thiên An bị nghi “đá xéo” Jack

Sau lùm xùm tình ái với Jack, hot girl Thiên An đã dần trở lại với cuộc sống thường ngày, vui vẻ tương tác và liên tục tung ra nhiều bộ ảnh trên mạng xã hội. Dù đã muốn chấm dứt mọi lùm xùm với tình cũ thế nhưng hot girl Thiên An vẫn luôn nằm trong tầm quan tâm "đặc biệt" của cả Đóm (fandom của Jack) và cư dân mạng. Mới đây, bà mẹ đơn thân chia sẻ đoạn clip TikTok ghi lại cận cảnh hình ảnh mình đang ở hồ bơi để tận hưởng cuộc sống. Khoảnh khắc này gái xinh lần đầu tiên diện bikini nóng bỏng "hết nước chấm" sau khi sinh con cho Jack. Vóc dáng của Thiên An được khen ngợi hết lời từ khi làm mẹ. Tuy nhiên, ngoài trầm trồ về nhan sắc của mẹ bỉm, nhiều người cũng chú ý đến hành động giơ 5 ngón tay của Thiên An. Không ít người cho rằng hành động này là để đá xéo vụ trợ cấp nuôi con 5 triệu của Jack. Sau khi xem kỹ lại đoạn clip có vẻ Thiên An đang bị oan bởi trước đó cô nàng giơ 2 ngón tay là để zoom màn hình. Bỏ qua những suy luận không căn cứ của netizen, nhiều người vẫn công nhận body nuột nà cùng nhan sắc xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng của Thiên An là đúng sự thật. Vốn sở hữu gương mặt xinh xắn, sống mũi cao, khuôn cằm thon gọn, từng đường nét hài hòa cùng 3 vòng xịn xò, nên mỗi lần xuất hiện, Thiên An đều gây sốt vì những hình ảnh quá xuất sắc. Hậu ồn ào tình ái với nam ca sĩ Jack, Thiên An dần kín tiếng hơn, cô tập trung toàn thời gian vào việc làm mẹ đơn thân và công việc. Về câu chuyện "5 triệu nuôi con 1 tháng", khi đó cõi mạng đang bàn tán thông tin Jack bắt cá nhiều tay, có con với Thiên An thì số tiền trợ cấp ít ỏi đó đã làm nhiều bà mẹ phẫn nộ, vì quá khiêm tốn trong khi Jack đang là ngôi sao hạng A. "Mỗi tháng mẹ của anh sẽ nhờ người gửi cho mình 5 triệu để lo cho con, nhưng mình buồn và cái mình cần không phải tiền mà là sự quan tâm, dù mình có giận anh tới cỡ nào thì con mình cũng cần 1 người ba", Thiên An từng nghẹn lòng chia sẻ. Hiện tại, Thiên An để bé Sol ở với bà ngoại để tập trung hoạt động showbiz, kiếm tiền nuôi con. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

