Hóa nàng thơ, hot girl Thiên An chứng minh nhan sắc “gái một con“

Mới đây, hot girl Thiên An đăng tải trên trang cá nhân bộ ảnh hóa nàng thơ vô cùng nhẹ nhàng, nữ tính. Kèm theo những hình ảnh, cô viết: “Tôi luôn mỉm cười với cả thế giới. Hy vọng ngày mai và ngày kia, cả cuộc đời dài phía trước và cả thế giới sẽ mỉm cười với tôi.” Mặc dù bối cảnh chụp đơn giản nhưng Thiên An vẫn có cho mình những khoảnh khắc hoàn mỹ, vô cùng xinh đẹp, thu hút. Không cần trang điểm quá sắc sảo, đầu tư nhưng gái xinh Thiên An vẫn đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ mới đăng tải, song bộ ảnh nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ với sắc vóc của bà mẹ 1 con. Thiên An được cư dân mạng quan tâm ngày càng nhiều hơn sau ồn ào tình ái với Jack. Mặc dù drama đã trôi qua khá lâu, nhưng cuộc sống của hot girl này vẫn gặp không ít xáo trộn. Thời gian gần đây, cô nàng đã trở lại với cuộc sống thường ngày, vui vẻ tương tác cùng fan trên mạng xã hội. Thiên An vẫn thường xuyên nhận được lời khen ngợi của công chúng khi mỗi lần khoe nhan sắc. Dù là mặt mộc mặc đồ ngủ, đầu tóc, gương mặt vẫn chưa chỉn chu hoàn toàn, thế nhưng điều đó không làm Thiên An bị giảm phong độ nhan sắc. Nếu được trang điểm kỹ càng, chỉn chu thì bà mẹ 1 con lại xinh đẹp hơn gấp bội phần. Cô nàng vốn sở hữu gương mặt xinh xắn, được nhân xét trông như lai Tây. Sống mũi cao, khuôn cằm thon gọn, từng đường nét đều hài hòa nên mỗi bức ảnh của cô càng làm toát lên những đường nét đó. Ngoài những bình luận khen ngợi nhan sắc, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận chúc phúc cho Thiên An. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

