Hài hước loạt ảnh họp lớp đầu năm, ai rồi cũng bận

Tết là thời điểm lý tưởng nhất được rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để tổ chức họp lớp, hàn huyên những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường và chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Tết là dịp bạn bè về quê đông đủ nhất nên việc hô hào, lên kế hoạch cũng đơn giản hơn. Tết năm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy nhiên, từ những bức ảnh họp lớp đầu năm đang được các bạn trẻ chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội thì có thể thấy không phải năm nào các buổi tụ họp cũng diễn ra suôn sẻ như nhiều bạn trẻ kỳ vọng. Thường thì một vài năm đầu sau khi ra trường, các cuộc họp lớp thường rất đông đủ và vui vẻ, bạn nào cũng tự hứa năm sau nhất định phải tụ họp tiếp. Nhưng khi mà cuộc sống ngày một phát triển, ai ai cũng bận rộn với công việc, gia đình riêng của mình... thì những năm sau đó các thành viên ngày càng rơi rụng. Thậm chí sau một vài lần họp lớp "vắng tanh như chùa Bà Đanh", những người hăng hái nhất cũng tự nhủ lần sau chán chẳng buồn đi. Và rồi tới lúc có kêu gọi, gào khản cổ tưởng đến đông đủ xong rồi thất vọng khi không thấy có mống nào. Họp lớp ngày mới ra trường và hiện tại khác xa nhau quá. Vẫn gốc cây sân trường đó nhưng giờ bạn thì bận gia đình, bạn thì bận con cái, bạn thì bận công việc.... ngày họp lớp còn xa quá. Đa phần mọi người đều có lý do để "né" họp lớp như không có "kạ" đi cùng, bận việc gia đình, thấy bạn bè thành đạt nên mặc cảm bản thân hay không tìm được sự gắn kết với lớp... nhưng đa phần không dám nói ra, mà cứ âm thầm không xuất hiện. Để tự an ủi, những bạn có mặt cố chụp lấy một bức ảnh "check-in" thông báo "các bạn lớp tôi tàng hình thành công". Tuy vậy, vẫn có những lớp dù đã ra trường nhiều năm nhưng luôn duy trì được các buổi họp lớp khá đông đủ và rộn ràng, khiến những hội nhóm khác chỉ biết nhìn mà phát ghen. Để có một buổi họp lớp "vui tới bến" và mang lại nhiều kỷ niệm, các bạn trẻ có thể đến nhà một thành viên nấu nướng thay vì ra quán ăn, nhà hàng rất tốn kém, lưu ý hạn chế rượu bia dẫn tới say xỉn và nguy hiểm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, thay vì đi ăn uống tụ tập, các bạn trẻ cũng có thể về lại trường cũ tổ chức các trò chơi vui và lưu lại những khoảnh khắc "độc" đó...

