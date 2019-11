Hài hước bộ ảnh em bé mếu máo giữa vườn cúc hoạ mi

Chớm đông, dân tình đua nhau đi chụp ảnh check-in, diện áo dài thả dáng trong vườn cúc hoạ mi nở rộ. Trái ngược với hình ảnh các chị, các cô dịu dàng, mới đây bộ ảnh "em bé khóc thét" trong vườn cúc hoạ mi khiến cộng đồng mạng thích thú. Có lẽ do còn quá nhỏ, chưa biết tạo dáng trước ống kính cũng không cần "sống ảo" nên em bé mếu máo khóc nhè. Đôi mắt to tròn cùng đôi má phúng phính, khuôn mặt lấm lem và mái tóc cắt kiểu "úp bát" vô cùng hài hước khiến ai nhình cũng phải bật cười. Được biết, bé gái trong ảnh có tên là Mít. Sau khi thực hiện bộ ảnh, nhiếp ảnh gia Lã Anh đã thích thú đăng tải lên mạng xã hội nhận được nhiều phản hồi tích cực vì biểu cảm vô cùng tự nhiên của em bé. Trái ngược với những bức ảnh mếu máo hài hước, Mít cũng có những bức ảnh đẹp khác. Cô bé có đôi mắt tròn to như viên bi, khuôn mặt bụ bẫm như các em bé trên phim truyền hình Nhật Bản. Bộ ảnh của Mít thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Có người còn xin phép cho lưu ảnh cô bé xinh xắn này về máy để thỉnh thoảng lôi ra ngắm. Nhiều ông bố, bà mẹ sau khi xem cho biết sẽ sớm cho bé cưng của gia đình đi thực hiện một bộ ảnh như bé mít. Trong bộ ảnh, Mít có nhiều biểu cảm rất đáng yêu như bặm môi, cười tít mắt, thích thú nghịch hoa cúc họa mi. Em bé Mít ngẩn ngơ giữa vườn cúc hoạ mi, xinh xắn. Có vẻ như sau những phút giây hoảng loạn khóc thét, em bé đã lấy lại được tinh thần, tạo dáng cực ăn hình. Chắc chắn, bộ ảnh bé Mí bên vườn cúc hoạ mi sẽ là bộ ảnh đẹp và được yêu thích nhất mùa đông năm nay.

