Thiên thần nhí bên cúc họa mi khiến nhiều người muốn có con gái

Mới đây, bộ ảnh bên cúc họa mi của hai chị em Thúy Thiện (5 tuổi) và Minh Tâm (3 tuổi) tại trường tiểu học Tân Bình (Hải Dương) được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú. "Hai nàng công chúa bên cúc họa mi, chưa rõ hoa hay người đẹp hơn nữa", Nguyễn Dung bình luận. Bộ ảnh cúc hoạ mi được thực hiện bởi hai nhiếp ảnh gia trẻ Tuấn Minh và Trần Long. Chia sẻ trên mạng xã hội, Tuấn Minh cho biết từ khi hai bé xuất hiện bên vườn cúc, người dân và du khách gần đó đã chú ý, quên cả mục đích chính là đến đây để chụp ảnh. Bé Thúy Thiện sở hữu đôi mắt to tròn cùng "góc nghiêng thần thánh". Cô bé tỏ ra chuyên nghiệp khi chụp ảnh bên những đóa cúc họa mi và cho ra ảnh "đốn tim" dân mạng. "Hai bé ngoài đời đều xinh lại ăn ảnh, nhiều người cứ vào xin chụp ảnh cùng", nhiếp ảnh gia Trần Long nói. Chia sẻ với Zing.vn, chị Phương Nguyễn - mẹ của hai bé - cho biết chị dẫn các con đi chụp ảnh kỷ niệm, chọn vườn cúc họa mi vì nó mang vẻ đẹp thuần khiết hợp với nét ngây thơ của con trẻ. "Các bé tự tương tác và làm dáng trước ống kính. Một phần vì người chụp có tâm nên có ảnh đẹp thế này", chị Phương nói. Nếu bé Thúy Thiện tỏ vẻ chuyên nghiệp thì Minh Tâm (3 tuổi) lại rất ngây thơ, hồn nhiên trong từng khuôn hình. Minh Tâm sở hữu gương mặt bầu bĩnh, cùng đôi mắt to tròn. Do chưa tiếp xúc nhiều với máy ảnh nên bé còn hơi gượng, nhưng vẫn cho ra những bức ảnh ưng ý. "Mình chỉ gợi ý một số dáng, còn lại hai bé tự tương tác với máy ảnh", Trần Long nói. "Khi bước vào vườn cúc, mọi người dều nhìn và khen hai bé, có người còn đến xin phép chụp ảnh kỷ niệm cùng Thiện và Tâm nữa", chị Phương kể. "Trời nắng nóng, hai bé hơi mệt nhưng vẫn chịu hợp tác với phó nháy, cũng không ngại khi có nhiều người đến chụp ảnh cùng", chị Phương nói. Hai bé sở hữu vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết lại còn biết tương tác với ống kính máy ảnh. Cộng đồng mạng dự đoán Thúy Thiện và Minh Tâm sẽ trở thành hot girl trong tương lai. Hiện bộ ảnh "Thiên thần bên vườn cúc họa mi" được chia sẻ trên các diễn đàn và nhận được phản hồi khá tích cực.

Mới đây, bộ ảnh bên cúc họa mi của hai chị em Thúy Thiện (5 tuổi) và Minh Tâm (3 tuổi) tại trường tiểu học Tân Bình (Hải Dương) được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú. "Hai nàng công chúa bên cúc họa mi, chưa rõ hoa hay người đẹp hơn nữa", Nguyễn Dung bình luận. Bộ ảnh cúc hoạ mi được thực hiện bởi hai nhiếp ảnh gia trẻ Tuấn Minh và Trần Long. Chia sẻ trên mạng xã hội, Tuấn Minh cho biết từ khi hai bé xuất hiện bên vườn cúc, người dân và du khách gần đó đã chú ý, quên cả mục đích chính là đến đây để chụp ảnh. Bé Thúy Thiện sở hữu đôi mắt to tròn cùng "góc nghiêng thần thánh". Cô bé tỏ ra chuyên nghiệp khi chụp ảnh bên những đóa cúc họa mi và cho ra ảnh "đốn tim" dân mạng. "Hai bé ngoài đời đều xinh lại ăn ảnh, nhiều người cứ vào xin chụp ảnh cùng", nhiếp ảnh gia Trần Long nói. Chia sẻ với Zing.vn, chị Phương Nguyễn - mẹ của hai bé - cho biết chị dẫn các con đi chụp ảnh kỷ niệm, chọn vườn cúc họa mi vì nó mang vẻ đẹp thuần khiết hợp với nét ngây thơ của con trẻ. "Các bé tự tương tác và làm dáng trước ống kính. Một phần vì người chụp có tâm nên có ảnh đẹp thế này", chị Phương nói. Nếu bé Thúy Thiện tỏ vẻ chuyên nghiệp thì Minh Tâm (3 tuổi) lại rất ngây thơ, hồn nhiên trong từng khuôn hình. Minh Tâm sở hữu gương mặt bầu bĩnh, cùng đôi mắt to tròn. Do chưa tiếp xúc nhiều với máy ảnh nên bé còn hơi gượng, nhưng vẫn cho ra những bức ảnh ưng ý. "Mình chỉ gợi ý một số dáng, còn lại hai bé tự tương tác với máy ảnh", Trần Long nói. "Khi bước vào vườn cúc, mọi người dều nhìn và khen hai bé, có người còn đến xin phép chụp ảnh kỷ niệm cùng Thiện và Tâm nữa", chị Phương kể. "Trời nắng nóng, hai bé hơi mệt nhưng vẫn chịu hợp tác với phó nháy, cũng không ngại khi có nhiều người đến chụp ảnh cùng", chị Phương nói. Hai bé sở hữu vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết lại còn biết tương tác với ống kính máy ảnh. Cộng đồng mạng dự đoán Thúy Thiện và Minh Tâm sẽ trở thành hot girl trong tương lai. Hiện bộ ảnh "Thiên thần bên vườn cúc họa mi" được chia sẻ trên các diễn đàn và nhận được phản hồi khá tích cực.