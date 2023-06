Hai cô giáo nổi tiếng vì mặc đẹp khi rời bục giảng

Âu Hà My sinh năm 1994, là cô giáo nổi tiếng trên MXH nhờ nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang gợi cảm. Nữ giảng viên Âu Hà My giảng dạy tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội chuyên khoa Pháp nổi tiếng ở Hà thành. Âu Hà My sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn. Ở ngoài đời, Âu Hà My gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Khác với hình ảnh mặc áo dài, trang phục công sở đi dạy học, gu ăn vận ngoài đời của cô giáo hot girl vô cùng trẻ trung. Dù đã tuổi 30 nhưng Âu Hà My vẫn diện phong cách trẻ trung, có khi theo style "búp bê", "nữ sinh" với váy áo bồng bềnh. Ngoài Âu Hà My, cô giáo dạy Tiếng Anh Trần Đinh Thanh Nhàn được nhiều người biết đến nhờ gương mặt xinh đẹp, hình thể cân đối. Thanh Nhàn có nhiều tài lẻ: Nói được 3 ngoại ngữ - Anh, Nhật, Tây Ban Nha và chơi 4 nhạc cụ. Xinh đẹp, giỏi giang khi có nhiều tài lẻ, cô giáo Thanh Nhàn còn từng tiết lộ thu nhập của cô là khoảng 100 triệu đồng/tháng. Khác hoàn toàn hình ảnh diện áo dài trên bục giảng, Thanh Nhàn ngoài đời ăn mặc vô cùng táo bạo. Trong các bộ ảnh du lịch, cô nàng không ngần ngại diện đồ tôn dáng, thậm chí là bikini táo bạo. Thanh Nhàn nhận được nhiều lời khen bởi gu ăn vận tôn vóc dáng ngoài đời thực. Ảnh: FBNV

