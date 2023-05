Giáo viên mầm non gây bão mạng bất ngờ lộ ảnh mặt mộc

Cô gái được nhắc đến chính là Huang, một giáo viên mầm non tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã bất ngờ nổi tiếng sau khi đoạn video dạy hát một ca khúc thiếu nhi được đăng tải lên mạng xã hội, theo Oriental Daily. Ngoài giọng hát ngọt ngào cùng những vũ điệu đáng yêu, nhan sắc của cô gái cũng là điểm thu hút sự quan tâm của nhiều netizen. Trong đoạn clip dạy hát, cô giáo đã gây ấn tượng với vẻ ngoài vô cùng dễ thương, xinh đẹp, đôi mắt hai mí cùng nước da trắng hồng. Bên dưới phần bình luận, không ít người đã để lại lời khen ngợi nhan sắc của cô gái. Thế nhưng mới đây, cộng động mạng Trung Quốc lại “rần rần” chia sẻ bức ảnh mặt mộc của cô gái này. Ngoài đôi mắt một mí, nhan sắc cô gái cũng không khác quá nhiều so với khi có lớp make-up. Bức ảnh mặt mộc của cô gái được cư dân mạng truyền tay nhau. Cũng không ít netizen ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước ảnh mặt mộc của cô gái. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích cô gái lạm dụng fitter thì cũng có người cho rằng bức ảnh mặt mộc của cô đã bị anti-fan chỉnh sửa trước khi đăng. Hình ảnh của cô giáo mầm non từng gây bão mạng.

