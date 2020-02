Game thủ Hàn Quốc nhìn ảnh thẻ đã thấy cực phẩm ghê gớm

Trái ngược hẳn với hình ảnh những chàng game thủ đầu tóc bù rù, quầng mắt thâm xì, đeo kính dày cộp do cày game xuyên ngày tháng, mới đâytấm ảnh thẻ của một nam thần trong làng eSport được chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai nấy đều đứng hình vì quá đẹp trai. Được biết, anh chàng chính là Jin Sung Joon, được biết đến rộng rãi với biệt danh Mystic, sinh năm 1995 và là một game thủ Liên minh huyền thoại (LOL) nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trong cộng đồng người chơi LOL trên toàn thế giới. Mystic nổi tiếng từ khi còn chơi trong đội hình của Team Jin Air, sau đó, anh được một đội tuyển LOL đình đám của Trung Quốc là Team WE chiêu mộ thành công. Sau 5 năm gắn bó, chàng game thủ điển trai quay trở lại Hàn Quốc để gia nhập đội tuyển Afreeca Freecs vào tháng 11/2019. Chàng game thủ Hàn Quốc được đánh giá là mẫu xạ thủ có kỹ năng cá nhân tốt cùng khả năng ra vào giao tranh vô cùng hiệu quả. Mystic cùng Nam “Ben” Dong-hyun từng được đánh giá là một trong những cặp đôi đường dưới khó chơi nhất tại Chung Kết Thế Giới 2017. Không chỉ chơi game giỏi, Mystic còn có rất nhiều fan nữ do vẻ ngoài điển trai với đôi mắt một mí "thương hiệu", sống mũi cao thẳng và làn da trắng mướt. Mystic đã vinh dự lọt vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất châu Á do trang TCC Asia tổ chức vào năm 2019. Chẳng thế mà dù chơi game mới là chuyên môn nhưng anh chàng thường xuyên được fan đưa ra lời khuyên nên chuyển hướng sang làm idol. Nam thần eSport Hàn Quốc luôn chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện trên sàn đấu. Nhiều cô gái cho biến trai tim đập loạn nhịp khi thấy Mystic chăm chú chơi game. Năm 2018, Mystic bỗng khiến trái tim các thiếu nữ vỡ vụn khi tuyên bố kết hôn. Vợ anh cũng là một tuyệt đỉnh nhan sắc, xứng đôi vừa lứa với game thủ. Anh chàng nhanh chóng có con trai đầu lòng sau đó. Trong một bài phỏng vấn, Mystic cho biết lý do chính khiến anh quyết định quay trở lại Hàn Quốc thi đấu chính là vợ con. Không chỉ chơi game giỏi, đẹp trai, Mystic còn đúng chuẩn mẫu đàn ông của gia đình. Xem thêm clip: [Vietsub] AF Mystic: "Em quyết định về Hàn vì vợ con." - Nguồn: Youtube

