Gái trẻ chịu khổ niềng răng để trở thành cô dâu đẹp nhất

Không phải ai sinh ra cũng may mắn có một hàm răng như mong muốn. Có người hô, người móm, lại có người khấp khểnh. Rất may là công nghệ nha khoa phát minh ra cái gọi là ”niềng răng”. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để niềng, bởi quá trình niềng răng có thể nói là khá vất vả, đau đớn và còn tốn kém nữa.

Câu chuyện của cô gái có nickname Kelly Nguyễn đăng tải trên một group Facebook đông thành viên đã khiến nhiều người có cái nhìn toàn cảnh hơn về những nỗi khổ khi niềng răng. Nhưng bù lại, Kelly Nguyễn đã có một ”bộ nhá” ưng ý đến mức mà sau khi tháo niềng, cô cười ”không ngậm được miệng”.

Kelly Nguyễn trước khi niềng.

Và sau khi niềng. Cô kể quá trình niềng của mình như sau:



Tớ post mấy tấm hình để ai đang nhen nhóm ý định, chuẩn bị và đang niềng răng lấy động lực mà quất luôn! Và cả thêm câu chuyện bi hài tình cảm ướt át hành động tâm sinh lý xã hội về quá trình niềng răng của tớ nữa

Sơ qua về tiểu sử răng tớ ngày xưa. Lúc bé tớ bị sún răng mà không phải do tớ ăn kẹo nhiều sâu răng đâu, mà là do lúc mẹ tớ bầu t 7 thág phải đi mổ ruột thừa, chích và uốg kháng sinh nhiều nên ảnh hưởng đến răng tớ sau này. Răng sữa tớ không mọc lên nổi, mọc đến đâu là đen xong mủn đi luôn. Xong đến lúc thay răng thì chả hiểu tớ lấy gene ở đâu mà lại có răng khểnh và răng cái chồi ra thụt vào trong khi cả họ ngoại, họ nội nhà tớ răng ai cũng như hạt bắp.

Chất xúc tác lớn nhất dẫn tớ đến con đường “tội lỗi” “hao tài tốn của” này là do tớ muốn cưới chồng cuối năm 2017 nhưng đi xem thầy bảo cuối năm 2019 mới cưới được… Tớ thiết nghĩ đã mắc công đợi thì thôi đầu tư 1 quả để làm cô dâu lồng lộn nhất vịnh Bắc Bộ Nên tớ quyết định niềng răng.

Lúc đeo niềng chắc nhiều người trải qua mấy giai đoạn giống tớ. Gặp ai cũng bị nói là răng có bị hô/móm đâu mà niềng, niềng răng nhìn xấu thế, niềng răng nhìn mặt già quá, răng khểnh xinh mà (ừ thì xinh nhưng mà không phải khểnh như tớ, với lại tớ có thấy hoa hậu nào răng khểnh đâu) Mà gia đình là phản đối dữ dội nhất! Mẹ còn bảo phí tiền, rồi thì khiếp cái răng sắt kinh quá, tự dưng rước đau vào người! Xong tự bản thân tớ nhìn ảnh răng khểnh kute hột me ngày trước cũng thấy hối hận rồi lại nghĩ mình làm cái khỉ gì với răng mình thế này. Lúc ấy tớ buồn bã vô cùng nhưng không hiểu sao có thế lực nào luôn cho tớ niềm tin và hi vọng là tớ sẽ đẹp.

Đấy là phần hành hạ về tinh thần. Còn về thể xác thì…

Sự kiện đầu tiên: Sau niềng 2 tuần, tớ bị ngất ở trạm tàu điện, nhập viện 1 tuần, truyền 1 bịch máu. Lí do: chảy máu dạ dày. Nguyên nhân: mới đeo niềng, răng ê nhức không nhai được nhưng không chịu ăn cháo, nhai thức ăn không kĩ mà nuốt với lại lười ăn nên dẫn đến loét dạ dày chảy máu.

Sự kiện thứ 2: Sau niềng 1 năm, mặt bắt đầu hóp lại, má hóp, thái dương hóp. Nhìn như bà cô 50t cằn cỗi.

Sự kiện thứ 3: Miệng lúc nào cũng bị nhiệt/lở do niềng đâm vào bị xước, do răng chạy rồi niềng kẹt vào môi, má lúc ngủ.

Sự kiện thứ n: Mỗi lần siết răng về khá là ê. Tớ nghĩ từ thốn sinh ra là để diễn tả cảm giác này luôn. Tớ cảm giác như cả hàm tớ đang lung lay í. Cái khúc mà mới đeo chun, sáng hôm sau thức dậy tớ không thể nào há được mồm vì nó bị ê.

Nhưng quả là ông Trời không phụ lòng người, ngày tớ tháo niềng, tớ cười rạng rỡ, hạnh phúc vô bờ bến, cười không ngậm được mồm, toe toét cả ngày!

Ai hỏi tớ có nên đi niềng răng không thì tớ chỉ trả lời là Tớ tiếc vì không niềng sớm hơn thôi.

Vài lời khuyên cho những đứa đang niềng răng:

1. Hãy tự tin lên! Ai chê hay nói ra nói vào thì niệm thần chú rồi răng mình sẽ đẹp hơn răng bạn, mình sẽ có nụ cười toả nắng chiếu thẳng vào mặt bạn!

2. Hãy tuân thủ 100% những gì bác sĩ dặn, có bất kì 'biến' gì với niềng phải đi gặp bác sĩ ngay để kịp thời chỉnh sửa. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian niềng hoặc ít nhất là sẽ kết thúc đúng thời hạn.

Đặc biệt nên 'khâu' bớt mồm lại, bớt gặm chân gà, nhai xương lại để tránh mắc cài rơi (có khi nuốt luôn vào bụng đấy. Mà lỡ có nuốt thì đừng lo vì sẽ đi vệ sinh ra thôi, không chết đâu).

3. Giữ gìn vệ sinh răng miệng thật kĩ. Hạn chế uống trà, cà phê, hút thuốc, ăn thức ăn màu nếu không muốn khi tháo niềng răng chỗ trắng, chỗ vàng và xỉn như mấy bác rít thuốc lào lâu năm.

4. Thật sự nên đầu tư một cây tăm nước (water flosser). Cái máy này theo mình là phát minh vĩ đại nhất của loại người cho răng miệng. Rất dễ sử dụng, dễ mang đi và giúp lấy sạch sẽ thức ăn thừa trong kẽ răng mà không làm thưa răng. Niềng răng thức ăn sẽ dính vào niềng, kẽ răng rất nhiều mà nếu không lấy hết ra thì hơi thở không thơm đâu nhé!

5. Chịu khó nhai đều 2 bên, nhai kĩ chậm để chống hóp thái dương và má.

6. Đứa nào đang thắc mắc niềng răng có hôn được không? Thì xin thưa là có nhé! Bình thường như cân đường hộp sữa luôn, chẳng ảnh hưởng gì đâu.

7. Nếu đang phân vân giữa invisalign, niềng sắt hay niềng sứ. Thì mình khuyên nên chọn niềng sắt (đặc biệt cho răng cần chỉnh nhiều). Niềng sắt theo mình thì hiệu quả hơn, nhanh hơn và đặc biệt lúc tháo đỡ 'thốn' hơn. Invisalign chỉ dành cho trường hợp cực nhẹ, chỉnh cực ít và thường kết quả chỉ được 90 - 95% thôi”.