Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real muốn đổi Bale lấy Pogba

Chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Marca, dù nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn, hậu vệ trái của Real Betis - Junior Firpo vẫn chưa vội vàng đưa ra quyết định về tương lai. Chuyển nhượng bóng đá từ tờ Mundo Deportivo tiết lộ Barca đã hoàn tất thương vụ Griezmann. Bản hợp đồng Griezmann được cho rằng sẽ chính thức công bố truyền thông thế giới và giới thiệu với cổ động viên vào ngày 11/7 (tức thứ 5 tuần tới).Chuyển nhượng cầu thủ từ AS, ban lãnh đạo Real Madrid một lần nữa muốn dùng Gareth Bale làm "vật tế" để nhận cái gật đầu của MU ở thương vụ Pogba. The Sun bất ngờ đưa tin Arsenal đã nhảy vào cuộc đua sở hữu Maguire. Đáng chú ý khi đề nghị của Pháo Thủ gửi đến Leicester được cho là chỉ ở mức 50 triệu bảng, thấp gần 1 nửa so với những gì The Foxes mong muốn và thậm chí kém 20 triệu bảng so với giá United vừa đặt. Nguồn tin từ Daily Mail cho biết, Aberdeen vừa thuyết phục thành công James Wilson và muốn mua đứt anh với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nguồn tin từ Daily Mail khẳng định, Tottenham sắp sửa công bố thêm 2 bản hợp đồng chất lượng nữa. Bộ đôi được 'Gà trống' thành London nhắm đến đó chính là Giovani Lo Celso của Real Betis và Ryan Sessegnon đến từ Fulham. Mới đây nhất, Real Valladolid là đội bóng mới nhất tại La Liga đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của Sandro Ramirez. Nguồn tin từ tờ Sport (Tây Ban Nha) khẳng định, Barcelona đã sẵn sàng bán đứt Umtiti cho MU. Nguồn tin uy tín từ cây viết Gianluca Di Marzio cho biết, Lyon đã hoàn tất những thỏa thuận để chiêu mộ trung vệ Joachim Andersen Đội chủ sân Groupama đồng ý trả số tiền 25 triệu euro, kèm theo 5 triệu euro tùy thành tích. Bản hợp đồng chính thức sẽ được công bố vào ngày mai hoặc thứ Năm tuần này. MU dự tính sẽ chi 39.5 triệu bảng để nhanh chóng hoàn tất thương vụ Dani Olmo. Phía Dinamo Zagreb vẫn chưa có bất kì phản hồi nào với động thái của đại diện Premier League. Thế nhưng, đại diện của Dani Olmo sẵn sàng đàm phán nghiêm túc nếu nhận được đề nghị.

