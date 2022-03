Em trai "MC giàu nhất VTV" lên sóng, cuộc sống đầy "vị tiền"

Nổi tiếng là BTV VTV giàu có, Dương Ngọc Trinh còn có cậu em trai được biết đến là một thiếu gia có sở thích sưu tập đồng hồ và chơi đồ hiệu chẳng kém gì người chị. Em trai MC Ngọc Trinh là Dương Bảo Hưng sinh năm 1993, từng tốt nghiệp trường đại học Bellerbys tại London, Anh Quốc. Sinh trưởng trong gia đình giàu có bậc nhất Hà Thành, Bảo Hưng có sở thích sưu tập đồng hồ hàng hiệu. Một số thương hiệu đang có trong tay Bảo Hưng có thể kể đến như: đồng hồ Richard Mille có giá khoảng 3 tỷ đồng, đồng hồ World Time Moon có giá hơn 1 tỷ đồng... Trên Instagram, em trai MC Ngọc Trinh cũng thường xuyên khoe đồng hồ hiệu. Ngoài ra, Bảo Hưng còn là chủ nhân của loạt mẫu siêu xe đắt tiền như: Range Rover dòng Sport giá hơn 4 tỷ đồng... Em trai BTV Ngọc Trinh còn có thú vui giống các đại gia là sưu tập xì gà và sở hữu điện thoại Vertu. Giàu có, điển trai là vậy nên Bảo Hưng không ít lần vướng phải lùm xùm tình cảm với các "chân dài". Năm 2016, tin đồn tình cảm giữa Bảo Hưng và Á hậu Tú Anh đã nhận được sự quan tâm lớn. Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò khi cùng đi xem ca nhạc và du lịch ở Maldives. Tuy nhiên, sau đó, người thân của Á hậu đã lên tiếng phủ nhận thông tin đồn này. Sau đó, Á hậu Huyền My là người tiếp tục vướng vào tin đồn tình cảm với Bảo Hưng khi em trai BTV Ngọc Trinh bị bắt gặp đến Phú Quốc ủng hộ Huyền My thi Miss Grand International. Cuối năm 2018, Bảo Hưng thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng một cô gái nhưng không lộ mặt. Tuy nhiên, sau đó, cô gái bí ẩn đó được đồn đại là nữ diễn viên xinh đẹp Diễm My 9X. Đứng trước tin đồn, Diễm My giữ thái độ im lặng. Năm 2019, Bảo Hưng lại vướng phải tin đồn hẹn hò với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cả hai bị bắt gặp khi đi ăn ở nhà hàng, Bảo Hưng thậm chí còn hôn má Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa lần nào lên tiếng về bức ảnh này Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Nổi tiếng là BTV VTV giàu có, Dương Ngọc Trinh còn có cậu em trai được biết đến là một thiếu gia có sở thích sưu tập đồng hồ và chơi đồ hiệu chẳng kém gì người chị. Em trai MC Ngọc Trinh là Dương Bảo Hưng sinh năm 1993, từng tốt nghiệp trường đại học Bellerbys tại London, Anh Quốc. Sinh trưởng trong gia đình giàu có bậc nhất Hà Thành, Bảo Hưng có sở thích sưu tập đồng hồ hàng hiệu. Một số thương hiệu đang có trong tay Bảo Hưng có thể kể đến như: đồng hồ Richard Mille có giá khoảng 3 tỷ đồng, đồng hồ World Time Moon có giá hơn 1 tỷ đồng... Trên Instagram, em trai MC Ngọc Trinh cũng thường xuyên khoe đồng hồ hiệu. Ngoài ra, Bảo Hưng còn là chủ nhân của loạt mẫu siêu xe đắt tiền như: Range Rover dòng Sport giá hơn 4 tỷ đồng... Em trai BTV Ngọc Trinh còn có thú vui giống các đại gia là sưu tập xì gà và sở hữu điện thoại Vertu. Giàu có, điển trai là vậy nên Bảo Hưng không ít lần vướng phải lùm xùm tình cảm với các "chân dài". Năm 2016, tin đồn tình cảm giữa Bảo Hưng và Á hậu Tú Anh đã nhận được sự quan tâm lớn. Cả hai vướng nghi vấn hẹn hò khi cùng đi xem ca nhạc và du lịch ở Maldives. Tuy nhiên, sau đó, người thân của Á hậu đã lên tiếng phủ nhận thông tin đồn này. Sau đó, Á hậu Huyền My là người tiếp tục vướng vào tin đồn tình cảm với Bảo Hưng khi em trai BTV Ngọc Trinh bị bắt gặp đến Phú Quốc ủng hộ Huyền My thi Miss Grand International. Cuối năm 2018, Bảo Hưng thường xuyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng một cô gái nhưng không lộ mặt. Tuy nhiên, sau đó, cô gái bí ẩn đó được đồn đại là nữ diễn viên xinh đẹp Diễm My 9X. Đứng trước tin đồn, Diễm My giữ thái độ im lặng. Năm 2019, Bảo Hưng lại vướng phải tin đồn hẹn hò với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cả hai bị bắt gặp khi đi ăn ở nhà hàng, Bảo Hưng thậm chí còn hôn má Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa lần nào lên tiếng về bức ảnh này Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News