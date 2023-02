Đu trend “biến hình”, gái xinh Quỳnh Thi tiếp tục tạo cơn sốt

Trên trang TikTok gái xinh Quỳnh Thi đã đu trend "biến hình" nhận về nhiều sự quan tâm của độc giả. Trong clip đu trend TikTok, cô nàng xuất hiện với gương mặt "nhem nhuốc", nhưng chỉ với một cái hất tay, hot TikToker đã để lộ gương mặt mộc đẹp không tì vết. Gái xinh này thể hiện được sự tự tin và thần thái qua từng nhép miệng lẫn nụ cười và ánh mắt, ở mỗi layout khác nhau, cô nàng đều cho ra được một Quỳnh Thi khác biệt. Khi thì nhẹ nhàng như cô gái tuổi đôi mươi với lớp trang điểm sương mai, khi thì lại quyến rũ và quý phái với mái tóc thập niên 90 cùng đôi môi đỏ ấn tượng, nữ TikToker nhanh chóng chiếm trọn trái tim netizen. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã bày tỏ sự yêu thích với video này của hot TikToker. Nhan sắc không phải dạng vừa của Quỳnh Thi khiến ai cũng ngưỡng mộ ở bất kỳ clip TikTok nào. Trước đó trào lưu biến hình Made You Look được không ít bạn trẻ và các TikToker đình đám thực hiện. Tuy nhiên, video của Quỳnh Thi nhận được sự yêu thích hơn cả. Trước khi nổi tiếng với trào lưu Made You Look Quỳnh Thi đã được khán giả vô cùng yêu thích qua các clip make up hay chia sẻ các bí quyết dưỡng da, làm đẹp, các cách giảm cân hiệu quả. Kênh TikTok của Quỳnh Thi hiện đã sở hữu 1,3 triệu người theo dõi, kênh YouTube cũng đạt 479 nghìn lượt đăng ký, trong khi đó tài khoản Instagram của cô nàng hiện cũng có tới 644 nghìn người theo dõi. Quỳnh Thi luôn mang đến cho khán giả vẻ ngoài chỉn chu với những biểu cảm siêu cuốn. Không những có sức ảnh hưởng trong nước, cô nàng còn viral khắp các trang mạng nước ngoài, đó cũng là lý do khán giả ưu ái gọi Quỳnh Thi là "bà hoàng tạo trend". Nếu như trước đây, hot girl 9x chuộng phong cách dễ thương, bánh bèo, thì nay, cô ngày càng trở nên quyến rũ, gợi cảm hơn. Ảnh: Tổng hợp

