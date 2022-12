Gái xinh Quỳnh Thi người dẫn đầu trend Made You Look là ai?

Mới đây, đoạn clip của Quỳnh Thi còn được đăng tải trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc) và được netizen xứ Trung hết lời ca ngợi. Thậm chí video biến hình của hot girl này còn được xếp vào top 4 video được yêu thích nhất. Mặc dù chỉ xuất hiện 10 giây trên hình nhưng để có được những cảnh quay chất lượng này Quỳnh Thi và ekip của Ty Lê đã phải mất tới hơn 10 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Trào lưu biến hình Made You Look được không ít bạn trẻ và các TikToker đình đám thực hiện. Tuy nhiên, video của Quỳnh Thi nhận được sự yêu thích hơn cả. Được biết, cô nàng tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Quỳnh Thi (SN 1998, ở TP.HCM). Trước khi nổi tiếng với trào lưu Made You Look Quỳnh Thi đã được khán giả vô cùng yêu thích qua các clip make up hay chia sẻ các bí quyết dưỡng da, làm đẹp, các cách giảm cân hiệu quả. Kênh TikTok của Quỳnh Thi hiện đã sở hữu 1,3 triệu người theo dõi, kênh YouTube cũng đạt 479 nghìn lượt đăng ký, trong khi đó tài khoản Instagram của cô nàng hiện cũng có tới 644 nghìn người theo dõi. Trước khi trở thành một Beauty Blogger, Quỳnh Thi từng có thời gian theo học ở Nhạc viện. Tuy nhiên, cô đã quyết định dừng lại để theo đuổi đam mê trong lĩnh vực làm đẹp. Mặc dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m58 nhưng nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, Quỳnh Thi vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Nữ TikToker cũng có phong cách thời trang vô cùng ấn tượng với sự biến hóa linh hoạt. Mỗi lần xuất hiện cô lại khiến netizen phải trầm trồ bởi độ trendy của mình. Trên trang cá nhân, Quỳnh Thi cũng thường xuyên khoe ảnh check in ở những địa điểm du lịch sang chảnh, nổi tiếng. Những bức ảnh của Quỳnh Thi đều có cách tạo dáng cũng như thần thái vô cùng cuốn hút, nhận về vô số lời khen của người dùng mạng.

