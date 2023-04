Du lịch Hội An: Điểm đến đầy cảm hứng

Những dãy nhà cổ được gìn giữ nguyên vẹn tạo ấn tượng khó quên khi mọi người đến du lịch Hội An. Mới đây, chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada tiếp tục vinh danh Hội An là một trong danh sách 10 điểm đến mang lại cảm giác yên bình và thư thái hàng đầu châu Á.



Hội An là một điểm đến nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây.

Nếu du khách đang tìm kiếm cho mình một nơi yên tĩnh để thư giãn, tạm rời xa nhịp sống hối hả thường ngày và tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên, khám phá nét đẹp văn hóa - lịch sử qua những công trình kiến trúc cổ kính, thưởng thức ẩm thực địa phương hấp dẫn, thì Hội An chắc chắn sẽ là một điểm đến mang lại đầy cảm hứng. Nhìn từ trên cao, thành phố xinh đẹp nằm nép mình bên dòng sông Thu Bồn thơ mộng, tự hào với kiến trúc cổ kính được gìn giữ, bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Du lịch Hội An: Điểm đến mang lại đầy cảm hứng Phố cổ Hội An vẫn luôn mang một nét đẹp riêng trong từng góc phố, từng mái nhà, và trên những con đường nhỏ.



Bởi vậy mà khi đến với phố Hội, du khách như lạc bước trở về quá khứ, trở về thời kỳ rực rỡ của một thương cảng sầm uất. Hãy thả mình dạo quanh trên những con phố rợp bóng mát, chiêm ngưỡng những ngôi nhà đậm chất xưa, thăm những ngôi đền, chùa đầy linh thiêng và đừng quên ghé qua chùa cầu Nhật Bản để check-in với những bức hình thật đẹp.

Cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, phố cổ Hội An vẫn giữ những nét đẹp xưa cổ trầm mặc rêu phong trong từng mái ngói, viên gạch, hàng cây… như chính nét bình dị trong tính cách, tâm hồn thuần hậu, chân chất của người dân địa phương. Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị.

Ngoài ra, du khách cũng có thể dừng chân thư giãn ở những bãi biển tuyệt đẹp gần đó như Cửa Đại, An Bàng...

Mì Quảng, món ăn hấp dẫn ở Hội An. Khám phá Việt Nam, du khách chắc chắn không thể bỏ qua các món ăn địa phương đặc sắc, bởi mỗi vùng miền đều mang những nét đặc trưng về ẩm thực với sức hút riêng biệt. Đến với Hội An cũng vậy, các tín đồ ẩm thực nhất định phải thưởng thức những món ăn nổi tiếng ở đây, đó là cao lầu với sợi mì vàng óng cùng nước dùng đậm đà, “topping” ăn kèm đặc biệt; mì Quảng với nguyên liệu đơn giản nhưng đầy tinh tế; hay cơm gà thơm lừng hấp dẫn...



Ngoài Hội An, các điểm đến khác trong danh sách của The Travel gồm có: Moofushi (Maldives), Siem Reap (Campuchia), Batad (Philippines), Phuket (Thái Lan), Si Phan Don (Lào), Koyasan (Nhật Bản), hồ Inle (Myanmar), Penang (Malaysia) và Bali (Indonesia).