Động thái của Lộc Fuho giữa nghi vấn rạn nứt với vợ

Thời gian gần đây, mối quan hệ của cả hai vướng phải nghi vấn rạn nứt khi bà xã Lộc Fuho liên tục đăng tải những dòng trại thái tiêu cực. Trước đồn đoán về hôn nhân đang có trục trặc, Lộc Fuho không lên tiếng nhưng lại liên tục có những bài đăng than thở. Cụ thể, YouTuber gốc Khánh Hòa mới đây đã đăng tải bức ảnh đang ngồi ăn bánh mì cùng với lời tâm sự khá khó hiểu: “Đẹp trai khổ quá các em à”. Chưa dừng lại ở đó, Lộc Fuho còn tiếp tục than phiền bên dưới rằng “Buồn quá các em”. Dù không trực tiếp nhắc đến mối quan hệ với vợ nhưng có thể thấy, tâm trạng của Lộc Fuho đang khá bất ổn. Không còn những bài đăng tình cảm với vợ hay điệu cười khoe răng quen thuộc, các bức ảnh được Lộc Fuho chia sẻ gần đây đều trông khá phờ phạc. Phía dưới phần bình luận, dù được người hâm mộ an ủi nhưng chàng YouTuber cũng ít tương tác lại như xưa. Trước đó, bà xã của Lộc Fuho bất ngờ đăng tải những dòng trại thái lạ như “Sợ nhất đàn ông tồi mà cứ lên mạng cho mình là tốt” hay “Phụ nữ đẹp nhất là chẳng thuộc về ai”, “Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có bản thân mình là thiệt thòi”. Thậm chí, bên dưới bài đăng Lộc Fuho chụp hình cùng một người phụ nữ, bà xã Kim Thủy của anh cũng đáp trả cực gắt. Vợ Lộc Fuho cho biết cô không bao giờ ghen tuông dù Lộc Fuho từng có những hành động tình cảm với nhiều người khác. Thế nhưng vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nam YouTuber đăng hình ảnh này khiến cô bị ảnh hưởng và tổn thương. Cô còn gay gắt nhấn mạnh, Lộc Fuho không chỉ đánh mất phẩm chất của mình sau vài ngày mà có thể sự vô tâm của anh còn đánh mất cả vợ con. Sau những lời “bóc phốt” của bà xã, Lộc Fuho không phản hồi cũng không phân trần gì. Hiện tại, chuyện gia đình của YouTuber quê Khánh Hòa vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Lộc Fuho và vợ hiện đã có một cô con gái vô cùng đáng yêu. Trên trang cá nhân, đôi trẻ thường xuyên khoe ảnh ngọt ngào khiến ai nhìn cũng phải ghen tị. Thời gian qua, Lộc Fuho là cái tên nhận về nhiều quan tâm trên mạng xã hội. Ngoài những clip bắt trend, anh còn gây chú ý khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã xinh đẹp tên Kim Thủy.

