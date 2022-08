Đoàn Văn Hậu và bạn gái bị tóm gọn cảnh tình tứ giữa đường

Dù người trong cuộc chưa một lần lên tiếng song thời gian qua ai nấy thừa biết Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang hẹn hò khi cặp đôi liên tục để lộ "hint" yêu đương. Mới đây, team qua đường lại bắt gặp Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sánh bước cùng nhau. Hình ảnh ghi lại, cầu thủ Đoàn Văn Hậu diện áo phông màu hường, quần short trắng, đeo tất, đi dép lê. Trong khi top 10 Hoa Hậu Việt Nam trông cực quyến rũ với chiếc áo crop-top kết hợp quần short bò. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, nàng còn khoác tay chàng đầy tình tứ khi qua đường. Nhìn vóc dáng cao ráo, cân đối của cả 2, ai nấy đều xuýt xoa khen họ quá đẹp đôi. Dù hình ảnh được quay từ phía sau song Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khó mà chối cãi chuyện sánh bước cùng nhau, bởi trên Instagram cả hai đều chia sẻ hình ảnh với outfit lên đồ giống hệt. Ít ngày trước, vợ Hồ Tấn Tài - Hiếu Phạm đăng ảnh hẹn hò cùng một số cặp đôi Trần Đình Trọng - Trang Heo, Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang và Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Đáng chú ý, caption mà cô đính kèm "4 anh chồng 4 cô vợ" đã vô tình xác nhận mối quan hệ giữa Hậu và My. Thời gian qua, team qua đường liên tục bắt gặp Đoàn Văn Hậu và bạn gái kè kè với nhau như hình với bóng. Cặp đôi liên tục xuất hiện cùng nhau trong đám cưới một số cầu thủ. Dù bằng chứng đã rõ mười mươi nữa này nhưng hiện Văn Hậu và bạn gái vẫn chưa chịu công khai mối quan hệ. Trong các sự kiện, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng bị tóm gọn khi tay trong tay. Dù bị netizen gọi tên liên tục nhưng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chưa chịu công khai mối quan hệ "đường mật" này.

