Đoàn Văn Hậu làm điều này để đổi lấy nụ cười của bạn gái

Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng, mọi nhất cử, nhất động của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, trên story cá nhân cặp đôi tiếp tục khoe khoảnh khắc "tình bể tình" bên nhau trong chuyến du lịch Đà Nẵng. Bên cạnh loạt hình ảnh nóng bỏng mắt của Doãn Hải My, cô còn chia sẻ thêm những khoảnh khắc cực hài của Văn Hậu trong chuyến đi này. Đáng chú ý là khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu hì hục đào hầm cát suốt 15 phút để tạo thành hố thông hai đầu. Sau đó, anh cúi xuống nói "hello" và nhận được lời hồi đáp cùng nụ cười từ Doãn Hải My ở đầu bên kia. Khoảnh khắc nhí nhảnh của cặp đôi trai tài gái sắc đình đám bóng đá Việt khiến người hâm mộ thích thú và để lại nhiều bình luận tương tác. Dưới video, cư dân mạng để lại nhiều nhận xét hài hước trêu đùa Văn Hậu và Hải My yêu nhau vô cùng đáng yêu. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My hiện đang là cặp uyên ương trong làng giải trí được nhiều khán giả trẻ săn đón vô cùng nồng nhiệt. Những hình ảnh chụp chung của cặp đôi đều thu hút lượng tương tác "khủng" ở trên mạng xã hội từ phía cư dân mạng. Năm 2020 bạn gái Đoàn Văn Hậu từng ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và dừng chân tại top 15. Ngoài ra người đẹp còn sở hữu thành tích học tập "khủng" khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh: FBNV

