Đoàn Văn Hậu bất ngờ thả thính "cực dính" trước thềm đám cưới

Chưa đầy 1 ngày nữa lễ ăn hỏi và đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ chính thức diễn ra. Mới đây trên trang cá nhân, nam hậu vệ bất ngờ đăng trạng thái "thả thính" vợ sắp cưới gây chú ý. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ một vài hình ảnh trong bộ ảnh cưới, cô dâu chú rể trao nhau ánh mắt hạnh phúc và cử chỉ ngọt ngào. Bộ ảnh được thực hiện vào cuối tháng 10 tại Đường Lâm, Hà Nội. Đính kèm hình ảnh, Văn Hậu còn "thả thính" Doãn Hải My : "Bao giờ sính lễ Anh trao. Trầu cau đem tới Em theo Anh về". Đáp lại lời nhắn này, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 trả lời: "Vâng ạ!" Phía dưới loạt ảnh này, bạn bè trong làng bóng đá cùng với cư dân mạng đã để lại nhiều lời chúc mừng và khen ngợi cô dâu chú rể đẹp đôi. Đây là động thái công khai đầu tiên của chàng cầu thủ kể từ khi xuất hiện thông tin về đám cưới. Được biết vào ngày 11/11 tới đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ tổ chức đám hỏi ở nhà gái tại Hà Nội. Sau đó nhà trai rước dâu và tổ chức đám cưới ở Thái Bình. Đến ngày 26/11, cặp đôi tiếp tục làm tiệc cưới ở Hà Nội. Đám cưới ở Thái Bình của cặp sao diễn ra trên sân bóng làng thuộc thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà. Hai ngày qua, nhà trai dựng rạp, thực hiện các bước chuẩn bị để đón dâu, dự kiến đãi 600 khách. Họ quen nhau năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My. Doãn Hải My nhận lời cầu hôn của cầu thủ hồi tháng 9, nhanh chóng đăng ký kết hôn sau đó. Ảnh: FBNV

