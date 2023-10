Doãn Hải My tung ảnh eo thon, đập tan nghi vấn có tin vui

Doãn Hải My là nàng WAG nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam thời gian gần đây. Sau 3 năm tìm hẹn hò, Đoàn Văn Hậu đã quyết định cầu hôn bạn gái cách đây không lâu. Ngoài việc chúc phúc, netizen còn đặt nghi vấn vợ sắp cưới của Đoàn Văn Hậu có tin vui bởi sự thay đổi ngoại hình của nàng WAG. Giữa tin đồn này, mới đây nhất người đẹp Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh mới nhất của bản thân lên mạng xã hội. Cô diện váy ôm sát khoe thân hình đồng hồ cát, đường cong cơ thể cuốn hút. Vòng eo của cô nàng vẫn khá thon gọn. Bức ảnh mà Hải My đăng tải có phần khác so với hình ảnh cô qua ống kính của "team qua đường" chỉ hai ngày trước. Hình ảnh gây ra lùm xùm lúc đó top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng Đoàn Văn Hậu xuất hiện tại sân vận động Hàng Đẫy theo dõi trận đấu của CLB Công an Hà Nội ở vòng 1 V.League. Cô gây chú ý với vóc dáng có phần đầy đặn hơn trước. Hồi đầu tháng 9/2023, vợ sắp cưới Đoàn Văn Hậu cho biết cô tăng khoảng 3kg trong khoảng thời gian ngắn. Đó là lý do gương mặt cô tròn hơn, vòng eo con kiến cùng cơ bụng săn chắc cũng đã dần lớn hơn. Người đẹp sinh năm 2001 tiết lộ Văn Hậu chính là người góp công lớn giúp nàng lên cân để có cơ thể đầy đặn hơn. Ngoài ra, Doãn Hải My chia sẻ mục tiêu của cô là tăng thêm 2 cân để phù hợp với chiều cao 1m67. Ngoài ra, nàng WAG thường xuyên xem video mukbang để kích thích cảm giác thèm ăn. Cô cũng thay đổi nề nếp sinh hoạt để cơ thể có sự hấp thụ tốt hơn dinh dưỡng. Dù ăn nhiều, tăng cân nhưng nhờ cơ địa có thắt eo, Doãn Hải My vẫn giữ được thân hình đồng hồ cát nhiều cô gái ao ước. Ảnh: FBNV

