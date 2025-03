Doãn Hải My đăng ảnh mặt mộc, có đẹp như ảnh đăng Facebook?

Những hình ảnh mặt mộc mới đây của Doãn Hải My nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận tích cực, khẳng định sức hút đặc biệt của cô ngay cả khi không cần đến lớp trang điểm. Nếu như trong cuộc sống thường ngày, Doãn Hải My ghi điểm với gương mặt mộc trong trẻo, làn da mịn màng và vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút thì khi "lên đồ" dự sự kiện, cô lại biến hóa ấn tượng với phong cách trang điểm tinh tế và những bộ trang phục sang trọng. Dù là mặt mộc hay trang điểm chỉn chu, Doãn Hải My vẫn giữ được nét đẹp tự nhiên và thần thái cuốn hút, khẳng định phong cách thời trang sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Sở hữu làn da trắng mịn, căng bóng cùng đường nét thanh tú, Doãn Hải My nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng khi chia sẻ những hình ảnh mặt mộc trên mạng xã hội. Đặc biệt, sau khi sinh con đầu lòng, vẻ đẹp của Doãn Hải My vẫn rạng rỡ và cuốn hút, minh chứng cho nét đẹp tự nhiên hiếm có. Doãn Hải My, sinh năm 2001, là cựu sinh viên lớp chất lượng cao của Trường Đại học Luật Hà Nội. Trong suốt thời gian học tập, cô đạt thành tích xuất sắc, đặc biệt nhận điểm 10 tuyệt đối cho khóa luận tốt nghiệp. Về công việc, Doãn Hải My hiện quản lý một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm dành cho nam giới. Bên cạnh đó, cô còn tham gia làm mẫu ảnh, quay clip quảng cáo cho các nhãn hàng và hoạt động tiếp thị liên kết (affiliate marketing). Dù chưa làm việc trực tiếp trong lĩnh vực luật, Hải My dự định tiếp tục học lên cao để trở thành luật sư trong tương lai. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My kết hôn vào tháng 11/2023 sau thời gian dài hẹn hò. Sau khi chào đón con trai đầu lòng vào tháng 6/2024, cuộc sống của cặp đôi này trở nên viên mãn và tràn ngập hạnh phúc. Doãn Hải My không chỉ chăm sóc con chu đáo mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, giảm hơn 10kg chỉ trong hai tháng sau sinh.

