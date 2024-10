Vợ chồng Đoàn Văn Hậu kỉ niệm 1 năm ngày về chung nhà

Tối ngày 19/10 trên trang cá nhân, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đăng tải dòng trạng thái kỉ niệm 1 năm ngày anh và Doãn Hải My trở thành vợ chồng. Đoàn Văn Hậu đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Kỉ niệm 1 năm". Kèm theo đó, nam cầu thủ cũng đăng tải những bức ảnh vợ mình diện váy cưới cực đẹp. Dưới phần bình luận, netizen để lại bình luận chúc mừng vợ chồng Đoàn Văn Hậu và không quên dành lời khen cho nhan sắc của Doãn Hải My. Sau khi sinh con trai đầu lòng, Doãn Hải My không cần tốn công sức tập luyện đã có thể về dáng rất nhanh, gương mặt có phần bầu bĩnh hơn, vóc dáng đầy đặn hơn. So với thời con gái, bà xã Đoàn Văn Hậu càng nhuận sắc khi làm mẹ bỉm sữa. Dẫu vậy, cũng theo lời Doãn Hải My, cô nàng chỉ khoe những khoảnh khắc bản thân xinh đẹp, chỉn chu, còn lúc mệt mỏi đều sẽ giấu đi. Bởi ai cũng muốn bản thân mình xuất hiện với hình ảnh đẹp đẽ trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, để phục vụ cho việc hồi phục chấn thương, vợ chồng Đoàn Văn Hậu đã di chuyển sang Hàn Quốc để điều trị. Ngoài thời gian điều trị và tái tập luyện trở lại, vợ chồng Đoàn Văn Hậu cũng tranh thủ đi khám phá các điểm đến nổi tiếng tại Hàn Quốc. Doãn Hải My lên ảnh váy cô dâu cực đẹp.

