Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 tiết lộ bụng rạn trắng sau sinh

Tăng hơn 10 kg trong thai kỳ nên Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My không tránh khỏi việc bụng xuất hiện nhiều vết rạn đỏ. Hơn một tháng sau sinh, mẹ bỉm thú nhận vẫn chăm chỉ thoa kem để cải thiện da, một phần vết rạn đã mờ đi, khoảng 15 - 20% chuyển sang rạn trắng. Doãn Hải My cho biết sau sinh phát hiện vùng da ngực cũng bị rạn. "Nói chung xác định rằng một khi đã bị rạn thì sẽ đi theo mình suốt, mình đón nhận một cách tích cực thôi", vợ Đoàn Văn Hậu chia sẻ quan điểm về việc rạn da sau sinh. Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đón con trai đầu lòng từ hồi tháng 5. Bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết khi lên bàn đẻ nặng 59 kg, sau khoảng một tháng sinh con, cô nặng 50 kg, chủ yếu nhờ vào việc hút sữa, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 dự định giữ mức cân này thay vì giảm cân do không muốn vóc dáng gầy như trước đây (46 - 47 kg). Thậm chí, Doãn Hải My còn thú nhận không biết làm sao để "hút sữa mà vẫn giữ được cân". Khi được hỏi về thói quen chăm sóc da sau sinh, Doãn Hải My cũng thú nhận kể từ khi có em bé, các bước chăm sóc da của cô ngày càng tối giản. "Trước sinh thì nào là toner, kem này serum nọ, một tuần mấy lần đắp mặt nạ. Giờ thì gói gọn trong một bước, nhiều khi còn chẳng có bước nào", bà mẹ sinh năm 2001 cho hay. Doãn Hải My sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng dừng chân ở top 10. Sau cuộc thi, cô nàng hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu. Bên cạnh công việc người mẫu, Doãn Hải My còn kinh doanh. Sau hơn ba năm tìm hiểu, cô nàng nhận lời cầu hôn của hậu vệ CLB CAHN hôm 17/9/2023 và tổ chức hôn lễ vào tháng 11 cùng năm.

