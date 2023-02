Diện đồ này ra sân bay, cô gái được khen hết lời vừa đẹp vừa kín

Mới đây trên mạng xã hội, hình ảnh cô gái diện váy bodycon khoe dáng tại sân bay thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần, các netizen đều bày tỏ lời khen cho trang phục này của cô nàng bởi vừa kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ khi những đường cong cơ thể được khoe ra. Sau khi bức ảnh cô gái diện bodycon được đăng tải, danh tính của cô nàng bỗng chốc trở thành tâm điểm truy tìm của dân mạng. Nhưng hiện nay, mọi thông tin của netizen chỉ là số 0. Váy bodycon là một trong những thiết kế basic, được lòng phái đẹp. Ngoài sự kín đáo cần thiết, item này còn tôn lên đường cong cuốn hút cho người mặc. Với phom dáng đơn giản, dễ ứng dụng và kết hợp với nhiều item khác... váy bodycon trở thành một trong những món đồ thời trang không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, trang phục ôm cơ thể nên không có khả năng che đi khuyết điểm vóc dáng. Thiết kế chỉ đẹp khi người mặc có thân hình cân đối, eo thon hông nở. Vậy nên, nhiều cô gái trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn khi mặc váy bodycon xuống phố. Dù thiết kế đơn giản nhưng khi mặc lên lại vô cùng nổi bật nếu biết cách chọn trang phục phù hợp với dáng người. Hình ảnh cô gái mặc váy bodycon ở sân bay là một ví dụ điển hình cho việc đó. Trên thực tế, nhiều cô gái trở nên kém thu hút khi lăng xê kiểu váy này. Bởi thiết kế chưa đủ dày dặn, chưa có độ co giãn lý tưởng, chọn nội y chưa tinh tế... Đây cũng là những lỗi thời trang thường gặp. Ngoài ra, có những thiết kế sử dụng đường cut out đặt ở vị trí chưa hợp lý, xẻ tà quá cao hoặc quá ngắn... cũng là nguyên do khiến nhiều cô gái mất đi vài phần hoàn hảo. Trước đó, dân mạng từng không ít lần nói về chuyện thời trang ra sân bay của hội chị em khi nó tạo nên sự phản cảm. Thời trang ra sân bay quá phô phang của cô nàng này từng khiến dân mạng buông không ít lời chỉ trích. Những chiếc quần rách lộ mảng đùi khi ra sân bay khiến nhiều ánh mắt phải chú ý.

Mới đây trên mạng xã hội, hình ảnh cô gái diện váy bodycon khoe dáng tại sân bay thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần, các netizen đều bày tỏ lời khen cho trang phục này của cô nàng bởi vừa kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ khi những đường cong cơ thể được khoe ra. Sau khi bức ảnh cô gái diện bodycon được đăng tải, danh tính của cô nàng bỗng chốc trở thành tâm điểm truy tìm của dân mạng. Nhưng hiện nay, mọi thông tin của netizen chỉ là số 0. Váy bodycon là một trong những thiết kế basic, được lòng phái đẹp. Ngoài sự kín đáo cần thiết, item này còn tôn lên đường cong cuốn hút cho người mặc. Với phom dáng đơn giản, dễ ứng dụng và kết hợp với nhiều item khác... váy bodycon trở thành một trong những món đồ thời trang không bao giờ lỗi mốt. Tuy nhiên, trang phục ôm cơ thể nên không có khả năng che đi khuyết điểm vóc dáng. Thiết kế chỉ đẹp khi người mặc có thân hình cân đối, eo thon hông nở. Vậy nên, nhiều cô gái trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn khi mặc váy bodycon xuống phố. Dù thiết kế đơn giản nhưng khi mặc lên lại vô cùng nổi bật nếu biết cách chọn trang phục phù hợp với dáng người. Hình ảnh cô gái mặc váy bodycon ở sân bay là một ví dụ điển hình cho việc đó. Trên thực tế, nhiều cô gái trở nên kém thu hút khi lăng xê kiểu váy này. Bởi thiết kế chưa đủ dày dặn, chưa có độ co giãn lý tưởng, chọn nội y chưa tinh tế... Đây cũng là những lỗi thời trang thường gặp. Ngoài ra, có những thiết kế sử dụng đường cut out đặt ở vị trí chưa hợp lý, xẻ tà quá cao hoặc quá ngắn... cũng là nguyên do khiến nhiều cô gái mất đi vài phần hoàn hảo. Trước đó, dân mạng từng không ít lần nói về chuyện thời trang ra sân bay của hội chị em khi nó tạo nên sự phản cảm. Thời trang ra sân bay quá phô phang của cô nàng này từng khiến dân mạng buông không ít lời chỉ trích. Những chiếc quần rách lộ mảng đùi khi ra sân bay khiến nhiều ánh mắt phải chú ý.