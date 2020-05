Diện chung đồ đôi, mẹ con Tiên Nguyễn bị nhầm hai chị em

Nhân ngày của mẹ, Tiên Nguyễn đăng trạng thái mùi mẫn: "Forever má-tching with mama. Happy Mother’s Day to my role model, my fashion icon, my superwoman, my beautiful mama" (Dịch: Luôn mặc đồ đôi với mẹ. Chúc mừng Ngày của mẹ, biểu tượng thời trang, nữ siêu anh hùng, người mẹ xinh đẹp của con). Kèm với đó là loạt ảnh mẹ con Tiên Nguyễn diện đồ cực hợp rơ, giống nhau về màu sắc, chỉ khác kiểu dáng để phù hợp với lứa tuổi. Tiên Nguyễn vốn là một rich kid có tiếng, sở hữu thần thái sang chảnh là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, mẹ của cô là cựu diễn viên Thủy Tiên cũng khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Sinh năm 1970, dù đã gần 50 tuổi nhưng cựu diễn viên Thủy Tiên vẫn trẻ đẹp, rạng ngời, trông như chị em với con gái.Mẹ Tiên Nguyễn từng là mỹ nhân một thời, gây náo loạn màn ảnh nhỏ. Bà tham gia vào loạt dự án phim ăn khách như "Vị đắng tình yêu", "Chân dung màu đỏ", "Cô gái điên",... Mặc dù vậy, nữ diễn viên đình đám những năm 80 - 90 sớm chia tay con đường nghệ thuật để chuyển hướng sang làm tiếp viên hàng không cho Vietnam Airline. Cũng vì thế, bà gặp chồng mình là ông Johnathan Hạnh Nguyễn trên chuyến bay. "Ông vua hàng hiệu" sớm bị chinh phục bởi nhan sắc xinh đẹp, giọng nói dễ nghe và tính tình dịu dàng của nữ tiếp viên. Bà Thủy Tiên có hai con chung với ông Johnathan Hạnh Nguyễn là Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn. Hiện tại, bà Thủy Tiên đang là CEO của tập đoàn IPPG (Tập đoàn Liên Thái Bình Dương). Tiên Nguyễn nhiều lần khoe mẹ trên trang cá nhân, hai mẹ con cũng đồng hành trong nhiều tuần lễ thời trang đình đám trên thế giới. Mời quý độc giả xem thêm clip: Tiên Nguyễn xuất viện: "đón con về trong lúc hoạn nạn là quê hương, là Tổ quốc Việt Nam" - Nguồn: Youtube

