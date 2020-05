Hai hot girl cách ly hot Việt Nam bất ngờ bị đưa lên bàn cân

Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 thứ 17, Tiên Nguyễn thông báo trên trang cá nhân rằng cô đã đến viện kiểm tra và tự cách ly ở London. Tuy nhiên sau đó, gia đình rich kid đã thuê chuyên cơ riêng đưa con gái về nước chữa trị. Sau khi được ra viện, Tiên Nguyễn đã viết lời tri ân tới gia đình, bạn bè và đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ Việt Nam đồng thời cho biết bản thân sẽ chung tay cùng Chính phủ vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau khi trích một số tiền lớn gửi tới Chính phủ Việt Nam để phục vụ công tác chống dịch, gia đình Tiên Nguyễn tiếp tục gửi tặng đại sứ quán Philippines khẩu trang và đồ bảo hộ. Vốn là một rich kid đình đám, thế nhưng sau khi nhiễm COVID-19, cách ứng xử của Tiên Nguyễn và gia đình cô đã ghi điểm tuyệt đối, khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi "vừa giàu vừa có đức". Thời gian tự cách ly ở Vũng Tàu, rich kid Tiên Nguyễn khoe loạt ảnh thần thái đỉnh cao, trên người dát toàn đồ hiệu. Mới đây, cô nàng đón tuổi sinh nhật tuổi 24 bên gia đình. Trên trang cá nhân, cô viết: "24, the best birthday gift I got this year is to be able to spend it with my family" (Tạm dịch: 24, món quà sinh nhật tuyệt nhất tôi nhận được trong năm nay là có thể dành nó cho gia đình). Suốt thời gian trong khu cách ly tập trung, Châu Bùi liên tục truyền đi những thông điệp tích cực giúp nhiều người hiểu ra rằng khu cách ly không phải một nơi đáng sợ, gò bó. Hot girl Hà Thành cho biết trong thời gian ở khu cách ly, cô đợi đội ngũ y tế và nhân viên hậu cần hỗ trợ nhiệt tình, ăn uống đủ chất và sống lành mạnh hơn ở nhà rất nhiều. Sau khi hết thời gian cách ly, Châu Bùi trở lại tặng quà tri ân cho các chiến sĩ, đội ngũ y tế tại nơi cô ở. Châu Bùi hạnh phúc khi xuất hiện trong MV “Ghen Cô Vy” phiên bản tiếng Anh và trở thành đại sứ thiện chí cho chiến dịch chấm dứt dịch bệnh COVID-19 của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (NIOEH) thuộc Bộ Y tế. Hiện tại, Châu Bùi duy trì chế độ ăn uống, luyện tập chuẩn chỉ y như thời gian trong khu cách ly. Mời quý độc giả xem thêm clip: Bệnh nhân 32 Tiên Nguyễn XUẤT VIỆN ĐÀNG HOÀNG VUI VẺ không BÍ ẨN LẨN TRÁNH như bệnh nhân Nhung 17 - Nguồn: Youtube

