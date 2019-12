Điểm mặt dàn hoa khôi đại học có nhan sắc nổi bật trong năm 2019

Tháng 4/2019, Nguyễn Hà Kiều Loan (SN 2000, Quảng Nam) đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng. Hoa khôi trường đại học Đà Nãng sở hữu chiều cao đáng nể cùng nhan sắc xinh đẹp, ấn tượng. Đến đầu tháng 8, nàng hoa khôi lại tiếp tục đoạt ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 sau đó lại tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Kiều Loan còn có bảng thành tích xuất sắc. Cô từng giành giải nhất cuộc thi Nguyễn Duy Hiệu Got Talent, quán quân Nét đẹp học đường THPT Nguyễn Duy Hiệu, giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải khuyến khích hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh. Nguyễn Thị Thanh Khoa đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới (World Miss University) 2019 diễn ra tại đảo Jeju, Hàn Quốc vào tối ngày 18/12. Trước đó, cô nàng là hoa khôi đại học Hutech. Trước đó, Thanh Khoa nhiều lần ghi tên tại các đấu trường nhan sắc trong nước như Hoa khôi Áo dài 2016, lọt top 15 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô nàng cũng từng tham dự nhiều cuộc thi thời trang như Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year năm 2014. Bên cạnh vẻ ngoài xinh như mộng, Thanh Khoa sở hữu một hình thể "vạn người mê". Cô cao 1m77 và có số đo 3 vòng chuẩn chỉ 82-64-92cm. Nàng hoa khôi còn giao tiếp tiếng Anh cực tốt. Tối 15/12 vừa qua, Nguyễn Hà My (SN 1999, quê Phú Thọ) đăng quang ngôi vị Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019. Cô nàng hiện đang là sinh viên ngành Thương mại quốc tế. Hà My từng đạt 29 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia, trong đó môn Hoá có điểm 10 tuyệt đối. Ở Đại học, điểm tổng kết của Hà My cũng thuộc dạng cực đỉnh khi môn Toán cao cấp đạt 9,7; xác suất thống kê 9,6 điểm. Hiện tại, Hà My đang tham gia CLB MC và Thời trang của trường ĐH Ngoại thương, điều này giúp cô nàng tiếp xúc nhiều hơn với sân khấu lớn và tự tin vào bản thân. Cô nàng dự định sẽ lên đường đi du học sau khi hoàn thành chương trình đại học. Trịnh Thị Ái Phi (sinh năm 2000, Kon Tum) đăng quang cuộc thi Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng 2019. Ngay từ đầu tham gia cuộc thi, hot girl đã được đánh giá cao nhờ khuôn mặt xinh đẹp, phong thái tự tin. Trước đó, cô từng là á khôi 2 cuộc thi Duyên dáng Tết Sinh viên 2019 Mặc dù theo học ngành luật nhưng Ái Phi mong muốn có thể theo đuổi nghệ thuật sau khi ra trường. Xem thêm clip: Nữ sinh Ngoại thương 19 tuổi mắc ung thư vú: 'Sao thần chết lại điền tên em...' - Nguồn: Youtube

Tháng 4/2019, Nguyễn Hà Kiều Loan (SN 2000, Quảng Nam) đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Sinh viên Tài năng Thanh lịch Đại học Đà Nẵng. Hoa khôi trường đại học Đà Nãng sở hữu chiều cao đáng nể cùng nhan sắc xinh đẹp, ấn tượng. Đến đầu tháng 8, nàng hoa khôi lại tiếp tục đoạt ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 sau đó lại tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2019. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Kiều Loan còn có bảng thành tích xuất sắc. Cô từng giành giải nhất cuộc thi Nguyễn Duy Hiệu Got Talent, quán quân Nét đẹp học đường THPT Nguyễn Duy Hiệu, giải khuyến khích học sinh tài năng cấp tỉnh, giải khuyến khích hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh. Nguyễn Thị Thanh Khoa đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới (World Miss University) 2019 diễn ra tại đảo Jeju, Hàn Quốc vào tối ngày 18/12. Trước đó, cô nàng là hoa khôi đại học Hutech . Trước đó, Thanh Khoa nhiều lần ghi tên tại các đấu trường nhan sắc trong nước như Hoa khôi Áo dài 2016, lọt top 15 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô nàng cũng từng tham dự nhiều cuộc thi thời trang như Elite Model Look 2014, Top 5 Asian Top Fashion Model of the Year năm 2014. Bên cạnh vẻ ngoài xinh như mộng, Thanh Khoa sở hữu một hình thể "vạn người mê". Cô cao 1m77 và có số đo 3 vòng chuẩn chỉ 82-64-92cm. Nàng hoa khôi còn giao tiếp tiếng Anh cực tốt. Tối 15/12 vừa qua, Nguyễn Hà My (SN 1999, quê Phú Thọ) đăng quang ngôi vị Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019. Cô nàng hiện đang là sinh viên ngành Thương mại quốc tế. Hà My từng đạt 29 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia, trong đó môn Hoá có điểm 10 tuyệt đối. Ở Đại học, điểm tổng kết của Hà My cũng thuộc dạng cực đỉnh khi môn Toán cao cấp đạt 9,7; xác suất thống kê 9,6 điểm. Hiện tại, Hà My đang tham gia CLB MC và Thời trang của trường ĐH Ngoại thương, điều này giúp cô nàng tiếp xúc nhiều hơn với sân khấu lớn và tự tin vào bản thân. Cô nàng dự định sẽ lên đường đi du học sau khi hoàn thành chương trình đại học. Trịnh Thị Ái Phi (sinh năm 2000, Kon Tum) đăng quang cuộc thi Nét đẹp sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng 2019. Ngay từ đầu tham gia cuộc thi, hot girl đã được đánh giá cao nhờ khuôn mặt xinh đẹp, phong thái tự tin. Trước đó, cô từng là á khôi 2 cuộc thi Duyên dáng Tết Sinh viên 2019 Mặc dù theo học ngành luật nhưng Ái Phi mong muốn có thể theo đuổi nghệ thuật sau khi ra trường. Xem thêm clip: Nữ sinh Ngoại thương 19 tuổi mắc ung thư vú: 'Sao thần chết lại điền tên em...' - Nguồn: Youtube