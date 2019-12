Điểm mặt dàn bóng hồng từng có tin đồn tình cảm với Quang Hải

Chỉ một thời gian ngắn sau khi chia tay Nhật Lê, Quang Hải được cho là đang hẹn hò với Nguyễn Thảo Mi (sinh năm 1996), sinh sống tại Sài Gòn. Thời điểm đó cầu thủ CLB Hà Nội thường xuyên "thả tim" ảnh của hot girl. Không chỉ có vậy, nhiều lần Thảo Mi đăng tải hình ảnh check-in trùng khớp với địa điểm mà cầu thủ Quang Hải đang thi đấu khiến tin đồn cặp đôi đang hẹn hò càng thêm có sơ sở. Hot girl sinh năm 1996 từng gián tiếp phủ nhận mối quan hệ tình cảm giữa cô và nam cầu thủ nổi tiếng trong phần bình luận với bạn bè. Dù vậy trang cá nhân của cô vẫn bị nhiều fan cuồng làm phiền khi cho rằng chính cô là người thứ 3 khiến Quang Hải và Nhật Lê tan vỡ. Không chỉ tích cực tương tác trên mạng xã hội, Quang Hải và "hot girl 1m52" Thanh Thuỷ từng nhiều lần xuất hiện bên nhau và có những hành động thân thiết hơn bình thường khiến người hâm mộ khẳng định cặp đôi đang hẹn hò. Thanh Thuỷ (SN 1997) là một hot girl có tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu dù sở hữu chiều cao có phần khiêm tốn. Trang cá nhân của cô nàng sở hữu hơn 300 nghìn lượt theo dõi. Thời điểm hiện tại, Quang Hải và Thanh Thuỷ đã ngừng tương tác và bỏ theo dõi nhau trên mạng xã hội khiến người hâm mộ cho rằng tình cảm của cặp đôi đã rạn nứt.Bạn gái Quang Hải hiện tại được cho rằng không ai khác chính là hot girl Huyền My (SN 1997, quê Nghệ An), cô nàng hiện đang làm chủ một spa tại Hà Nội. Người hâm mộ cho rằng, Huyền My chính là cô gái được Quang Hải quan tâm và gửi tặng chiếc áo đấu kèm lời nhắn nhủ mùi mẫn "Anh thương vợ". Chính bản thân hot girl Nghệ An cũng úp mở về mối quan hệ với Quang Hải trên mạng xã hội khi được hỏi có đang hẹn hò với nam cầu thủ nổi tiếng hay không. Xem thêm clip: Màn phỏng vấn đặc biệt với Quang Hải trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của U23 Việt Nam - Nguồn: Youtube

