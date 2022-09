Đến Cao Bằng, check in sống ảo đâu cho chill nhất?

Cao Bằng là điểm du lịch nổi tiếng được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng cho những cảnh quan hùng vĩ và những địa danh mang đậm dấu ấn lịch sử. Ảnh: Van Hni Với hệ thống sông, suối, cảnh quan có một không hai, Cao Bằng được coi là địa điểm check in được nhiều bạn trẻ mong muốn đến để trải nghiệm. Ảnh: Van Hni Thác Bản Giốc là một trong những thác nước hùng vĩ và tuyệt đẹp ở Việt Nam. Đây được coi là điểm check in ở Cao Bằng được giới trẻ ghé đến sống ảo. Đèo Mã Phục là con đèo đẹp nhất, con đèo rộng và đẹp, những dãy núi cao thấp nối tiếp nhau trải dài những cánh đồng ngô, lúa xanh mướt, ngay bên đường là bản nhỏ với những ngôi nhà có hàng rào đá bao quanh vững chãi, đẹp mắt. Hồ Thang Hen cũng là địa điểm check in lý tưởng ở Cao Bằng. Hồ nước này có khung cảnh đẹp nhất nhì Bắc Bộ với dòng nước màu xanh ngọc bích phản chiếu mây trời. Ảnh: Ngọc Thảo Động Ngườm Ngao là một hang động đá vôi có chiếu dài hơn 2100m. Bạn sẽ choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của địa điểm du lịch Cao Bằng này. Ảnh: Hiền Nghiêu Sơn Lĩnh là địa điểm chỉ cách trung tâm thành phố Cao Bằng tầm 2km, Nghiêu Sơn Lĩnh là dãy núi nằm tại hữu ngạn dòng sông Bằng hiền hòa. Ảnh: lisahuynhhhh Nhắc đến các địa điểm check-in ở Cao Bằng thì không thể bỏ qua khu di tích Pác Bó. Đây không chỉ là tọa độ có ý nghĩa lịch sử mà còn có cảnh sắc thiên nhiên đẹp tựa tiên cảnh. Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng trên mảnh đất biên cương phía bắc của Tổ quốc. Ở vị trí chùa tọa lạc có thể nhìn ngắm những cánh đồng lúa, dòng nước trắng xóa của thác Bản Giốc hùng vĩ giữa núi non mây trời trùng điệp. Làng đá cổ Cao Bằng nằm trong khu du lịch thác Bản Giốc, làng Khuổi Ky là ngôi làng có tuổi đời hơn 400 năm, cách trung tâm Cao Bằng 100km. Đây cũng là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm. Ảnh: Internet Ngoài ra khi đến Cao Bằng nhiều người còn check in ở Vách đá trắng lên ảnh đẹp tựa Châu Âu. Ảnh: Minh Phụng Suối Lê Nin cách trung tâm thành phố khoảng 50km về phía Bắc. Nơi đây ngày xưa bác Hồ từng làm việc và chính người đã đặt tên cho con suối này. Màu nước ở đây trong vắt, có lẽ không một từ mỹ miều nào diễn tả được độ sạch và trong của nó. Ảnh: Ảnh: Ngọc Ánh

