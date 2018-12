Đặt bút dưới ghế và những trò “nhất quỷ nhì ma” gây họa

Ngày 7/12, cậu học sinh lớp 4 (ở TP.HCM) vô tình ngồi lên cây bút chì do bạn học đùa và đặt dưới ghế. Học sinh này bị bút đâm sâu 8 cm vào mông. Sau tai nạn, em học sinh được chuyển ngay đến cơ sở y tế sơ cứu và được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị tiếp tục.

Theo ê-kíp phẫu thuật cho biết, đây là trường hợp tai nạn hi hữu nhưng thường gặp trong môi trường học đường do đặc tính hay nô đùa và trêu ghẹo bạn bè của trẻ. Trong trường hợp này, bệnh nhân khá may mắn, mặc dù vết thương do bút chì đâm thấu mông rất sâu (khoảng 8 cm), nhưng không gây tổn thương hậu môn trực tràng.

Hình ảnh cây bút chì đâm vào mông em học sinh.

Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh và giáo viên nên thường xuyên nhắc nhở và theo dõi các trẻ trong lứa tuổi học đường tránh để bút, các vật sắc, nhọn dưới ghế và nên quan sát trước khi ngồi để tránh các tai nạn đáng tiếc tương tự xảy ra.



Qua trường hợp này mới thấy câu nói: “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” thật đúng khi diễn tả sự tinh quái, nghịch ngợm của những cô cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Sự việc trên cũng chưa phải là duy nhất, bởi trước đó còn có khá nhiều trường hợp nghịch ngợm gây họa xảy ra.

Cụ thể, ngày 6/10/2017, tại trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (Hà Nội), em học sinh B. có mang 1 chai cồn y tế với dung tích 500ml đến lớp, còn em Q.A. mang theo bật lửa. Sau giờ ăn trưa, 2 em cùng với 2 học sinh khác của lớp tập trung trước cửa phòng học rồi hoà cồn vào chai nước rồi đốt.

Em học sinh Q.A nhập viện vì bị bỏng phần lưng và chân phải.

Lần đầu tiên Q.A. đốt nhưng không cháy. Tiếp đó, B. có ý đốt lần 2 và dù đã được các bạn ngăn lại nhưng vẫn tiếp tục đốt. Lúc này, chai nước chứa cồn bốc cháy ở vị trí sau lưng em Q.A. khiến học sinh này bị bỏng phần lưng và chân phải nhập viện điều trị.



Sáng ngày 6/3/2018, tại trường THCS Hợp Lý (xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), bị bạn dùng súng bắn bi trêu chọc, một nam sinh lớp 7 đã rút dao phóng trả khiến con dao cắm vào trán một nữ sinh cùng lớp. Đây là một vụ việc kinh hoàng đối với những phụ huynh có con đi học. Không ai ngờ hung khí lại được mang đến trường học dễ dàng và không học sinh nào biết cách tự bảo vệ mình trước những hung khí có độ sát thương cao.

Nữ học sinh bị dao cắm vào trán.

Trường hợp khác, ngày 5/11/2017, một học sinh dân tộc Mông Dao, tỉnh Đắk Lắk đã nghịch ngợm chui đầu qua song cửa lớp học và rồi mắc kẹt ở cửa lớp học. Vụ việc không gây thương tích cho cậu học sinh này nhưng phải mất 30 phút thầy giáo mới tìm cách giúp cậu học sinh này thoát ra được.



Ở tuổi học trò việc đùa nghịch là khó tránh, mục tiêu chơi đùa thường nhắm vào chính những người bạn của mình. Nhiều trò đùa trở thành kỷ niệm đáng nhớ với tuổi học trò thế nhưng giới hạn của việc đùa vui với việc có thể dẫn đến hậu quả đau lòng rất mong manh. Vào giây phút vui đùa đó, các bạn không lường được hậu quả có thể xảy đến.