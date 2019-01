Thực hư vụ xe ôm bị tố chém khách 600.000đ/10km khiến CĐM hết hồn

Theo thông tin mới nhất, sau thời gian làm việc tại công an phường Mỹ Đình 2, tài xế xe ôm bị tố chặt chém khách với giá 600.000 đồng cho 8 km đã thừa nhận hành vi của mình. Tài xế xe ôm tên T cho hay, lí do viết bản tường trình nói chở cô gái đi Bắc Giang rồi mới quay về Hà Nội là do cuống và sợ ảnh hưởng tới công ty.

Thêm vào đó, do gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố bị đi tù chung thân còn mẹ đã mất, hiện đang phải nuôi em ăn học nên mới nảy sinh việc lấy số tiền 500.000 đồng. Để khắc phục hậu quả, tài xế tên T đã xin lỗi và hoàn lại nạn nhân tên V số tiền đã lấy. Tuy nhiên, chị V không nhận tiền mà gửi lại cho tài xế xe ôm và chấp nhận lời xin lỗi.