Dân mạng đưa nhan sắc của bạn gái tin đồn Quang Hải ra bình phẩm

Có vẻ như năm Canh Tý 2020 là một năm cực hạn đối với Huyền My, bạn gái tin đồn của Quang Hải khi liên tục bị lộ những bức ảnh kém xinh. Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện hình chụp cô nàng trong một sự kiện khai trương, trông Huyền My không mấy thu hút, đặc biệt là đôi chân của cô nàng này mới đây trở thành câu chuyện bình phẩm của dân mạng. Bên cạnh đó, phong cách ăn mặc của bạn gái Quang Hải tại sự kiện này cũng bị chê bai là diêm dúa, kém sang, váy và túi không có bất kỳ sự ăn nhập nào với nhau. Trước đó, tại đám cưới của Phan Văn Đức, Huyền My lần đầu tiên lộ nhan sắc thật khiến ai nấy đều sốc nặng. Trông cô nàng già hơn rất nhiều so với tuổi, nước da sạm, quầng mắt thâm. Thời điểm đó, bộ váy hot girl Nghệ An lựa chọn cũng bị chê tơi tả vì không hợp với dáng người của cô nàng. Trang phục và mái tóc chính là thứ khiến Huyền My mất điểm. Thế nhưng nhiều người vẫn cho rằng việc con gái dùng phần mềm chỉnh ảnh nên bên ngoài kém xinh hơn là điều quá bình thường. Hơn nữa góc chụp, ánh sáng cũng là yếu tố rất quan trọng nên bị chụp lén mà vẫn được như Huyền My là xuất sắc lắm rồi. Không chỉ bị chê về đôi chân "cột đình", phong cách thời trang quê mùa, Huyền My còn bị người hâm mộ nhận xét rằng có nụ cười cực xấu. Chẳng thế mà khi chụp ảnh, cô nàng rất ít khi tạo dáng tươi tỉnh. Khi xuất hiện trên khán đài VCK U23 Châu Á 2020 để cổ vũ tiền vệ Quang Hải và các đồng đội, hot girl Nghệ An đã lộ thân hình và khuôn mặt khá mập mạp chứ không thon gọn như trong hình. Huyền My (SN 1997, quê Nghệ An) dính tin đồn hẹn hò với Quang Hải từ tháng 12/2019. Cô nàng là cựu sinh viên Đại học FPT và hiện đang làm chủ tiệm nail tại Hà Nội. Trong khi Huyền My nhiều lần úp mở về mối quan hệ với Quang Hải thì nam cầu thủ liên tục gián tiếp phủ nhận, cho biết vẫn đang độc thân. Xem thêm clip: Quang Hải Nhật Lê chia tay bạn gái mới Huyền My và động thái lạ của Nhật Lê - Nguồn: Youtube

