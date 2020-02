Quang Hải và bạn gái hẹn lò lãng mạn, lộ khoảnh khắc tựa vai tình tứ

Quang Hải và cô chủ tiệm nail Huyền My dính tin đồn hẹn hò từ tháng 12/2019 thế nhưng cả hai chưa một lần lên tiếng chính thức cũng như không hề lộ bất kỳ khoảnh khắc nào bên nhau trên mạng xã hội. Tất cả chỉ dừng lại ở tin đồn. Thế nhưng, thời gian gần đây, cặp đôi có vẻ đã muốn công khai chuyện tình cảm khi liên tục có những dấu hiệu đáng ngờ. Khi được hỏi "Chị có người yêu chưa? Có hạnh phúc không?", bạn gái Quang Hải không ngần ngại nói có và khẳng định hiện tại đang rất hạnh phúc. Huyền My còn cho biết người yêu cô nàng là một người hoàn hảo, không có điểm gì đáng chê trách. Mới đây, Quang Hải và Huyền My lộ hình ảnh đang ngồi tựa vào vai nhau vô cùng tình cảm ở nơi công cộng. Cả hai thậm chí còn không hề đeo khẩu trang hay có bất kỳ hành động gì cho thấy việc che giấu mối quan hệ này. Trên trang cá nhân, Huyền My cũng chia sẻ khoảnh khắc đi chơi nhưng không để lộ mặt Quang Hải. Bằng chứng rõ như ban ngày thế này rồi thì chối cãi thế nào được nữa. Trên Instagram, Quang Hải check-in kèm với lời than thở "Alone". Huyền My cũng có mặt tại địa điểm đó, vào đúng thời gian đó nhưng lại để hai trái tim đỏ rực để khẳng định đang hẹn hò với bạn trai. Nguyễn Huyền My (SN 1997) quê Nghệ An, cô nàng từng là sinh viên đại học FPT và hiện tại đang làm chủ của một chuỗi tiệm nail tại Hà Nội và Vinh. Xem thêm clip: Vừa công khai yêu nhau, bạn gái Quang Hải xăm tên để kỷ niệm - Nguồn: Youtube

